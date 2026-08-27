Liguria, 7 milioni di euro per i bonus badanti e baby sitter: domande dal 1° settembre

Regione Liguria mette a disposizione complessivamente 7 milioni di euro per l’edizione 2026 dei bonus destinati agli assistenti familiari, alle baby sitter e alle prestazioni per la gravissima disabilità. La misura, finanziata attraverso il PR FSE+ 2021-2027 e promossa dagli assessori Marco Scajola, Massimo Nicolò e Simona Ferro, è finalizzata a sostenere le famiglie e a favorire la conciliazione tra la cura dei figli e l’attività lavorativa, oltre a garantire un sostegno alle persone non autosufficienti e ai loro familiari.

Nel dettaglio, il bonus baby sitter prevede un contributo di 350 euro al mese, mentre il bonus per gli assistenti familiari ammonta a 600 euro mensili. Per chi già percepisce il fondo grave disabilità, il contributo è invece pari a 250 euro al mese. È inoltre previsto un contributo per le prestazioni integrate di gravissima disabilità fino a 1.200 euro mensili, sulla base delle specifiche soglie ISEE previste dalla misura.

Il provvedimento contempla anche la possibilità di ottenere il rimborso per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite SPID o CIE, attraverso il sistema Bandi on line del portale Filse. La finestra per la presentazione delle richieste si aprirà alle ore 8.30 del 1° settembre 2026 e resterà aperta fino alle ore 17.30 del 15 ottobre 2026, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

I requisiti e la modulistica sono disponibili sul portale ufficiale: https://bandifilse.regione.liguria.it/.

A sottolineare l’importanza della misura è Angelo Vaccarezza (FI), che esprime apprezzamento per l’iniziativa e per il sostegno concreto rivolto alle famiglie, alla natalità e alle persone più fragili della comunità.