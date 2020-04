Consentiti i piccoli cantieri la preparazione degli stabilimenti balneari, Costa (Liguria Popolare): “Grazie a Toti per aver accolto la nostra poposta”

“ Le specifiche contenute nell’ordinanza regionale appena approvata sono di buon senso – afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – e pertanto ringrazio il Presidente Toti per aver accolto e condiviso le istanze che il movimento il 4 aprile scorso aveva richiesto” .

“Il settore balneare è una risorsa fondamentale del territorio ligure – prosegue Costa – e con questa ordinanza si consente agli stabilimenti balneari e ai chioschi che devono essere approntati, sistemati e manutenuti in vista della stagione estiva attraverso interventi che spesso vengono fatti in economia e necessitano di tempo per essere eseguiti. Il tutto ovviamente con cantieri isolati e senza contatto con altre persone".