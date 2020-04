L'amore al tempo del Coronavirus non risparmia i politici. Neanche "Giovanni"

L'emergenza Coronavirus vede in prima linea la salute e l'impegno per cercare di fermare il diffondersi del virus, ma non tutti, in questa pandemia, si soffermano a pensare che esiste anche un lato “rosa”: quello degli affetti lontani. Che siano amori, amici, parenti, figli fidanzati: tante persone si trovano divise da un muro invisibile.

Con grande umanità, la stessa che ha fatto sorridere tutti gli italiani quando il Presidente Mattarella ha ammesso a “Giovanni” di non andare più nemmeno lui dal barbiere, ieri Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha mostrato quanto un piccolo gesto possa alleviare giornate di impegno senza sosta.

Anche il Presidente Toti si trova in questo momento lontano dalla moglie, la giornalista Siria Magri, ognuno impegnato in prima linea per informare, prevenire e aiutare il Paese. Durante un'intervista negli studi di una nota emittente ligure, anche al Presidente, dopo giorni di bollettini che nessuno vorrebbe né pronunciare né ascoltare, è sfuggito un sorriso:

“Stasera in trasmissione mi hanno fatto salutare mia moglie Siria, collegata in video da Milano. Lei è una giornalista, lavora senza mai fermarsi da inizio emergenza e non ci vediamo da 40 giorni, soprattutto per la sicurezza di tutti noi. Grazie al mio staff per aver organizzato questa piccola sorpresa e un pensiero a chi, come me, ha la famiglia lontana e in alcuni casi non può vedere nemmeno i suoi bambini o i genitori anziani. Non vedersi è un sacrificio, lo so bene, ma non è niente rispetto a quello di tante altre persone che stanno vivendo in prima linea questa emergenza. E ricordiamoci, nonostante la mancanza dei nostri cari, che solo così potremo ritornare ad abbracciarci ancora. E sarà bellissimo!”

Oggi, nonostante un virus che ci vuole lontani, abbiamo tutti il diritto di pensare che presto saremo di nuovo assieme.