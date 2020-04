Si era spostato da Ventimiglia ad Imperia per comprare del cibo 'halal', ovvero consumabile secondo la religione islamica, ed è stato multati dalla Polizia Municipale ad Imperia.

La notizia è stata pubblicata dall'agenzia Ansa. Si tratta di un 40enne turco, fermato nella zona di Porto Maurizio e sanzionato per 533 euro. Il 40enne ha dichiarato di dover andare ad acquistare generi alimentari in via Cascione e sostenendo che quei prodotti non erano reperibili nella sua città.