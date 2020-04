Coronavirus: sicurezza sul lavoro in videoconferenza Confartigianato organizza corsi di formazione a distanza

La Confartigianato di Imperia offre la possibilità ai datori di lavoro ed ai dipendenti di poter partecipare ai propri corsi di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro a distanza, attraverso un sistema online di Videoconferenza. Si tratta di una vera e propria "Aula Virtuale", che consente di partecipare interattivamente ai corsi senza spostarsi dall'ufficio o da casa.

I corsi organizzati dalla Confartigianato della provincia di Imperia sono specificatamente relativi a:

· Formazione lavoratori. Rischio basso durata 8 ore (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica). Rischio Medio durata 12 ore (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica). Rischio Alto durata 16 ore (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)

· Formazione lavoratori Aggiornamento durata 6 ore

· Antincendio a rischio basso durata 4 ore

· Antincendio aggiornamento durata 2 ore

· Aggiornamento RLS durata 4 ore

· Aggiornamento RSPP a rischio basso durata 6 ore

L'attuale legislazione in materia di Formazione sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro impone specifici vincoli relativamente alla modalità E-Learning, mentre non esclude né limita l’uso della Videoconferenza per l'effettuazione di Attività Formative. Anzi, l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, in merito alle verifiche di apprendimento nelle piattaforme E-learning specifica che, con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto l'attività formativa frontale alla videoconferenza. Pertanto i Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula.

A cosa serve? Partecipare ad un corso sicurezza in Videoconferenza è semplice, basta una connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam oppure anche uno "Smartphone". Una volta effettuata l'iscrizione ad un corso in videoconferenza, l’Ufficio Sicurezza della Confartigianato di Imperia invierà, attraverso il proprio sistema di formazione a distanza in Videoconferenza, una mail contenente un link che permetterà di accedere, il giorno prefissato per il corso, all'aula virtuale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.