E' nato a Taggia il portale PsicoBravo.it: solo psicologi formati, specializzati ed esperti

A Taggia, è nato PsicoBravo.it, il nuovo portale che indicizza solamente psicologi formati, specializzati ed esperti. Creato da Psicologia Servizi Innovativi srl (Amministratore Alberto Torre), con il supporto di Federico Crespi & Associati e di Nugolo, PsicoBravo.it promette di essere la soluzione che mancava per consentire agli psicologi, anche a quelli tecnologicamente meno esperti, di superare la barriera dell'online.

Con pochi click, lo psicologo crea la propria scheda personale che diventa un vero e proprio studio virtuale, grazie al quale entra in contatto con nuovi utenti che possono rivolgersi a lui sia per un consulto in studio che per uno online. Per gli utenti il vantaggio di una seduta più semplice e meno impegnativa in termini di spostamenti e di tempo complessivo, ma anche di una maggiore professionalità specifica, potendo rivolgersi a professionisti preparati per esigenze particolari, non sempre reperibili, soprattutto sulle piccole piazze.

"Abbiamo condotto in porto un lavoro imponente - spiega Alberto Torre -, che nasce per offrire agli psicologi un nuovo paradigma: superare il concetto di indicizzazione con un portale innovativo dal punto di vista della selezione qualitativa, della facilità d'uso, del costo limitato, della grafica accattivante. Ogni psicologo crea il proprio studio virtuale e viene contattato direttamente. Può ricevere in studio o online, aprendo di fatto ad una distribuzione potenzialmente molto ampia della sua professionalità".

Psicologo, 43 anni, sposato con Priscila, due figli, Alberto Torre riceve abitualmente nello studio di Sanremo oppure online. "Ho deciso di costruire PsicoBravo - spiega - perché mi sono reso conto che molti miei colleghi, psicologi e psicoterapeuti assolutamente validi, hanno ancora difficoltà a rendersi visibili e raggiungibili, a far conoscere le loro competenze nonché ad organizzarsi per colloqui online in video chiamata. Con PsicoBravo abbattiamo il digital divide e consentiamo agli psicologi e ai psicoterapeuti di rivolgersi ad una platea molto ampia. Ciò significa anche migliori risultati per i clienti, che hanno la possibilità di scegliere il professionista cui rivolgersi in base alle sue specifiche competenze e specializzazioni. Gli utenti inoltre sono avvantaggiati perché gli spostamenti e l'impegno orario complessivo sono semplificati. Pensiamo ad esempio agli italiani che lavorano all'estero, che grazie a PsicoBravo possono ora rivolgersi in lingua italiana ad un professionista di qualità, selezionato in base alle sue comprovate competenze".

Con il proprio studio virtuale, ogni professionista iscritto a PsicoBravo entra in contatto direttamente con il cliente senza costi aggiuntivi e può anche proporre gruppi, vendere eBook e webinar.