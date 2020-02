Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di martedì 25 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

SANREMO

10.30. (ANNULLATO) ‘Festival della Legalità’: ‘Piazza Fontana Cinquant’anni contro’. Partecipa il prof. Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte suprema di Cassazione. Introduce la dott.sa Grazia Pradella. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti (incontro riservato alle scuole)

16.00. (ANNULLATO) ‘Festival della Legalità’: ‘Piazza Fontana Cinquant’anni contro’. Partecipa il prof. Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte suprema di Cassazione. Introduce la dott.sa Grazia Pradella. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti (aperto al pubblico)

TAGGIA ARMA



15.00-17.00. (ANNULLATO) 63ª Edizione del ‘Carnevale dei ragazzi’ con il concorso la Maschera più bella. Partecipa la Banda Musicale Pasquale Anfossi di Taggia + crustoli e pesciolini rossi. Via Boselli ad Arma (più info)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. Per il ciclo ‘Tutta l’Arte del Cinema’, proiezione del film ‘La Febbre dell'Oro’ di Charlie Chaplin, evento a cura dell’Istituto audiovisivo di Monaco. Théâtre des Variétés

20.00. ‘Street Scene’ di Kurt Weill con Geoffrey Dolton, Jeni Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Laurence Foster. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



21.00. Carnevale di Nizza: sfilata dei carri illuminati in Place Masséna e Jardin Albert 1er (più info)



