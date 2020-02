Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VALLECROSIA



10.30. Riunione pubblica indetta dal sindaco Armando Biasi con i Comuni, le Associazioni di Categoria ed i cittadini per approfondire le recenti leggi urbanistiche. Interviene l’Assessore Regionale Marco Scajola. Sala Polivalente del Comune

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Chiedimi se sono di turno’: spettacolo teatrale di e con Giacomo Poretti. Teatro Comunale

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

NICE

14.30. Carnevale di Nizza: Battaglia di Fiori. Piazza Massena - Jardin Albert 1er (più info)





WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

15.00. ‘Carnevale in Musica’: concerto per Scuole aperto al Pubblico a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Mario Leotta. Autrice Testi: Federica Isidori. Voce Recitante: Sergio Scorzillo (5 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

20.45. ‘Riscoprire la Bibbia’: corso biblico con otto incontri organizzato dalla Scuola teologica diocesana ‘San Secondo’ con relatrice la dott.ssa Anna Rosaria Gioeni, direttrice della Scuola diocesana e docente stabile all’ISSR ligure di Genova. Santuario Madonna della Costa, piazzale dell’Assunta 15

21.00. ‘Il Principio di Solidarietà’: conferenza del Prof. Ivan Vitali, Docente e Senior Manager di Organizzazioni No Profit, nell’ambito della Scuola di Formazione Politica, Villa Giovanna D’Arco

BORDIGHERA

16.30. Festa di Carnevale per grandi e piccini con animazioni e giochi rivolti ai più piccoli: truccabimbi, Bing, beniamino dei cartoni animati, e baby dance. Mercato Coperto

DIANO MARINA

15.30. ‘Il mare di Diano Marina: un libro ancora tutto da leggere’: video del mare di Diano Marina commentati dall'Associazione InfoRmare e presentazione del libro ‘Piccolo Diego Capitano’ a cura dell'autrice Susanna Volpe. Sala M. Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.00. Per la rassegna ‘Il tea con l'Autore’, Enzo Barnabà e Viviana Trentin presentano il libro ‘Il passo della morte’ (ed. Infinito).). Biblioteca comunale ‘Alfea Pissavino’, ingresso libero

FRANCIA

MENTON



21.00. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: sfilata notturna in Promenade du soleil sul lungomare (più info)



MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)





VENERDI’ 21 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

16.30. Per l’Unitrè, intervento della Prof.ssa Lucinda Buja sul tema ‘Il meglio di Tommaso Landolfi’. Sala degli Specchi del Comune

21.00. 'Io e l'altro': il dott. Roberto Ravera, primario di psicologia dell'Asl1 imperiese e presidente di Fhm Italia Onlus, incontra i giovani per raccontare l'esperienza dei progetti di salute mentale avviati in Sierra Leone. Teatro parrocchiale di piazza San Siro

21.00. ‘A che servono gli uomini’: commedia di Iaia Fiastri con Nancy Brilli per la regia di Lina Wertmuller. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

21.00. ‘Un’ora di niente’: monologo di Paolo Faroni sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Vedi Napoli e poi…’: rappresentazione portata in scena dal Teatro del Marchingegno di Taggia. Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349.7895886

FRANCIA

MENTON

20.30-22.30. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: apertura dei Giardini di luce. Giardini Biovès - Entrata principale situata di fronte al Casino Barrière (più info)

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

11.00-19.00. 14° Incontro artistico Monaco-Giappone 2020: mostra con circa 200 opere di artisti giapponesi e monegaschi + laboratori aperti al pubblico per i tre giorni (cerimonia del tè + come realizzare un minibonsaï + laboratorio kimono). Auditorium Rainier III

20.00. ‘Street Scene’ di Kurt Weill con Geoffrey Dolton, Jeni Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Laurence Foster. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



SABATO 22 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-18.00. Mercato del Piccolo Brocante: rassegna di piccolo antiquariato e modernariato. Piazza San Siro (ogni secondo e quarto sabato di ogni mese)

10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

14.30. Grande Carnevale di Borgo Fondura con Babbo Carnevale, i suoi elfi e la fidata renna con giochi, musica, truccabimbi, coriandoli, intrattenimenti per i bambini, giochi gonfiabili, dolcezze di carnevale e tante sorprese. Campo della Parrocchia di San Giuseppe

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



16.30. ‘Etica E Ambiente - La responsabilità di una specie catastrofica’: conferenza tenuta dal Prof. Franco Manti. Presenta Claudio Morano. Introduce Enrico Revello. Poesia di Gaspare Caramello. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1

TAGGIA

8.30-13.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation, h 8.30/13.30) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

11.00-19.00. 14° Incontro artistico Monaco-Giappone 2020: mostra con circa 200 opere di artisti giapponesi e monegaschi + laboratori aperti al pubblico per i tre giorni (cerimonia del tè + come realizzare un minibonsaï + laboratorio kimono). Auditorium Rainier III

NICE

14.30 & 21.00. Carnevale di Nizza: Battaglia di Fiori (h 14.30) + sfilata dei carri illuminati (h 21). Piazza Massena - Jardin Albert 1er (più info)





DOMENICA 23 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

15.00. ‘Viaggio tra passato e presente tra i Carugi di Bussana Vecchia’: dalle 15, esposizione e vendita di bonsai del centro bonsai di Valter Frediani, mostra di pittura di Mirella Perego e Antonio Di Michele + dalle 16, introduzione de ‘Il terremoto anomalo’ + presentazione dei libri ‘Bussana 23 febbraio 1887’ di Cesare Melchiori e ‘Tirati a sorte’ di Giuseppe Balestra + aperitivo con sangria 5 euro. Floriseum, Museo del Fiore all'interno del Parco di Villa Ormond



17.00. Per ‘Cervo in blu…d’inchiostro, Giulio Cavalli, finalista Premio Campiello, presenta il libro ‘Carnaio’. Dialoga con l’autore la professoressa Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo. Palafiori di Corso Garibaldi, ingresso libero



BORDIGHERA



16.00. ‘Festa delle Nascite - L'Albero della Vita’: cerimonia di consegna dei Certificati alle famiglie che hanno salutato l’arrivo di una nascita nell’anno appena trascorso + intervento musicale di Rita Longordo, Vincitrice Zecchino d'Oro 2019 + Dolci per tutti i Bambini. Sala Rossa del Palazzo del Parco

DIANO MARINA



10.30 & 14.30. ‘Carnevale dei Bambini’ con truccabimbi , artisti di strada, musiche, giochi ed intrattenimento, premiazioni maschere (h 10.30) + Sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati, sbandieratori, bande musicali ed artisti di strada (h 14.30). Presenta Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino, ingresso libero



ENTROTERRA

POMPEIANA



14.30. ‘Carnevalego’: festa di Carnevale organizzata dai ragazzi di Sgarzeline e Pelandrui con giochi e animazione per tutti + area bar e ristoro aperta. Area manifestazioni nei pressi del campo sportivo

FRANCIA

MENTON



14.30. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

8.00-12.00. Attività modellismo: circuito di automobili radiocomandate al Porto di Monaco

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

11.00-18.00. 14° Incontro artistico Monaco-Giappone 2020: mostra con circa 200 opere di artisti giapponesi e monegaschi + laboratori aperti al pubblico per i tre giorni (cerimonia del tè + come realizzare un minibonsaï + laboratorio kimono). Auditorium Rainier III

15.00. ‘Street Scene’ di Kurt Weill con Geoffrey Dolton, Jeni Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Laurence Foster. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE

14.30. Carnevale di Nizza: Corso Carnavalesque - Parada Nissarda. Piazza Massena - Jardin Albert 1er (più info)





