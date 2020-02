Imperia: impianto di itticoltura alla Galeazza, Scajola "Le preoccupazioni di tutti sono anche le mie"

“Comprendo le preoccupazioni di tutti e, da Sindaco, sono le mie preoccupazioni. È una storia che arriva da lontano, a noi il compito di gestirla. Come per il bilancio in dissesto, per gli investimenti bloccati, per il porto, eccetera”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in relazione al paventato impianto di itticoltura che potrebbe essere realizzato alla Galeazza. “Sia chiaro a tutti – prosegue il primo cittadino - la mia Amministrazione non ha autorizzato nulla. Nel febbraio 2018, mesi prima del nostro insediamento, il Comune ha autorizzato il sub ingresso nella concessione da parte della società ‘Aqua’, non esercitando l'opzione di diniego prevista dal Regolamento del Codice della Navigazione. Ciò non significa che non abbiamo preso in carico la vicenda. Abbiamo avviato ogni azione di verifica e proprio oggi ho convocato per il prossimo 28 febbraio un tavolo di confronto con tutti gli Enti coinvolti”.

“Ci muoveremo come sempre fatto – termina Scajola - nella massima trasparenza e nella tutela esclusiva dell'interesse pubblico”.