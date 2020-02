70° Festival di Sanremo e Premio Tenco, intervista a Graziella Corrent: “La città ha risposto bene, bello che siano tornati gli artisti in piazza” (Video)

A una settimana dal gran finale del 70° Festival di Sanremo che ha portato in città decine di migliaia di turisti e appassionati, è ancora tempo di bilanci per un'edizione memorabile sia per il tanto atteso palco di piazza Colombo che per il grandissimo successo di publico in tv e per le strade.

Oggi stiliamo il bilancio della settimana festivaliera con Graziella Corrent, storico membro del direttivo del Club Tenco, e collaboratrice di Casa Sanremo e Gruppo Eventi. Una settimana all'insegna della musica, degli eventi, ma anche quel fil rouge mancato con il Premio Tenco, fucina di grandi talenti della musica d'autore che poi sono passati anche dall'Ariston. Su tutti Diodato, fresco vincitore del Festival, ma anche Gianna Nannini, Zucchero, Tosca, Levante e sopratutto Morgan, protagonista (a modo suo) del Festival e da qualche anno copresentatore del Tenco.

L'intervista a Graziella Corrent

“La città era in festa, le strade, i locali e le piazze piene come anche Casa Sanremo con flussi esagerati, tutto bene - ha dichiarato Graziella Corrent ai nostri microfoni - anche il palco di piazza Colombo è stato un grande successo, forse avrebbe dovuto interagire di più con la trasmissione, ma è bello che siano tornati gli artisti in piazza. Era da quando Pepi Morgia fece un palco in piazza Colombo che non succedeva, ebbe l'intuizione di portare gli artisti fuori dall'Ariston. Ora penso che sia giusto trovare continuità, anche i cittadini hanno risposto bene. Il Premio Tenco? Anche lui nel suo piccolo si sta allargando alla città e a questo Festival abbiamo visto tanto Tenco con molti cantautori che sono passati prima al Premio”.