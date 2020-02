Entretien avec le maire de Sanremo Alberto Biancheri

Les jeunes du Lycée G.D. Cassini et du l’Institut Technique du Tourisme Ruffini-Aicardi, qui font partie du projet "SanremoNews International", ont eu l’occasion de parler avec Alberto Biancheri et de lui poser des questions à propos du Festival. Les sujets abordés sont beaucoup, comme la polémique sur les textes des chansons du Junior Cally, l’exhibition provocant du Achille Lauro et l’étape construit sur la Place Colombo. Pour le maire ce période de l’année est très intense, mais ça le rende toujours beaucoup fière: c’est un moment magique, dont Sanremo devient le centre d’attention du Pays.

Comme chaque année, il y a des polémiques autour de la manifestation, par exemple la critique éclatée contre Junior Cally et ses textes, qui heureusement ils se résolvent rapidement. Quant à les manifestations collatérales, il raconte d’un grande travail d’équipe avec la Rai, qui a permis d’amener le Festival en ville, grâce aussi au étape construit en Place Colombo. Chaque édition est unique et toujours une très belle expérience, dit le maire, qui a enfin parlé du conducteur, Amadeus, et du moment où ils ont planté deux arbres ensemble pour célébrer le 70e Festival. "La première chose que Amadeus m’a demandé elle a été: Je dois vraiment planter les autres 68 arbres? Et moi, j’ai lui répondu: No, les autres nous allons les planter! "