Alketa Vejsiu conduttrice a Sanremo: "Il Festival è stato finestra sulla libertà per tutta l'Albania"

"La mia partecipazione a Sanremo è il sogno di una nazione intera. In Albania il Festival è stata la colonna sonora di molte vite". Così la conduttrice Alketa Vejsiu sulla sua partecipazione sul palco del Teatro Ariston, questa sera, a fianco di Amadeus e Georgina Rodriguez.

"Sono cresciuta con la televisione e la radio italiane: la Rai è stata la finestra della libertà per tanti albanesi. Gli occhi dei miei connazionali stasera sono con voi".

"L'Italia per me è il Paese più bello del mondo - ha concluso -: sono felice di essere accolta come solo voi sapete fare".