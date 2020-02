Al Festival di Sanremo si parla già di un possibile Amadeus-bis. Coletta: “Qui non mi sento di prendere un impegno, ne parleremo con lui e con Salini”

Come è sempre successo nella storia del Festival, anche Amadeus non sfugge alla canonica domanda di metà settimana: si sta già parlando del bis per l’anno prossimo?

Se ne è parlato alla conferenza stampa del giovedì e, per il momento (anche questo come da tradizione), le bocche restano cucite. “Non ne abbiamo parlato, ad oggi posso dire che ha vinto la grande serietà e il grande rigore di Amadeus, il fatto che sia un professionista più che un divo - ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta - sono tutti segni che poi cooperano per fare molto bene le cose, ma non mi sento di prendermi un impegno qui. Voglio parlarne con Amadeus e con Fabrizio Salini. Abbiamo scoperto un direttore artistico di grande qualità, il lavoro che è stato fatto sulla scelta delle canzoni è un lavoro che si spera possa essere ripetuto. Al di là di Sanremo, mi piacerebbe fare molte cose con Amadeus”.