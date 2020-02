Cyberbulli, l’appello da Sanremo: sul web niente leoni da tastiera ma solo fiori e #cuoriconnessi!

Maratona a Sanremo, domani, con due eventi per combattere il cyberbullismo insieme alla musica del Festival. I due appuntamenti si inseriscono nel progetto Rai “Tra Palco e città”, realizzato da Rai Pubblicità, con la collaborazione del Consorzio Gruppo Eventi, ideato e realizzato per portare il Festival di Sanremo fuori dal Teatro Ariston con eventi ed esperienze sul territorio.

UNIEURO sarà presente a entrambi gli appuntamenti per presentare in anteprima il libro #cuoriconnessi che sarà distribuito gratuitamente in tutti i suoi punti vendita nel territorio italiano da venerdi prossimo, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. La maratona inizia alle 9 al Casinò con il Convegno del Co.re.Com Liguria che si fa portavoce di un uso responsabile della Rete e vuole dedicare alla lotta contro il cyberbullismo il “I° Convegno Giovani Web e Musica”. Moderato dal giornalista e conduttore RAI Carlo Massarini, parteciperanno cantanti che si sono distinti per la sensibilità nell’evidenziare la problematica, e le delegazioni scolastiche delle scuole medie-superiori ed inferiori che interagiranno con i relatori e gli artisti per individuare insieme, attraverso le proprie esperienze, un decalogo di comportamento per contrastare il bullismo.

Alle 11 trasferimento all’Ivan Graziani Theatre, presso Casa Sanremo, per la conferenza stampa di presentazione del libro “#cuoriconnessi, storie di vita on-line e di cyberbullismo”, organizzata dalla Polizia di Stato e UNIEURO.

Il libro di Luca Pagliari raccoglie tante storie intense e figlie dei nostri tempi seppur diverse per dinamiche, culture e territori e sono unite da un comune denominatore: il rapporto con la tecnologia e la rete. Messaggi, immagini e video caricati in rete si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti sul web per sempre, creando problematiche che in alcuni casi possono avere risvolti drammatici nella vita dei ragazzi.

Ospite dell’evento, Marco Sentieri, il cantante campano che porta al Festival un brano sul riscatto dal bullismo e la rivincita di Billy Blu, il protagonista della canzone insieme ad altri artisti sensibili al tema del cyberbullismo. Durante la conferenza verrà omaggiata una copia del libro, disponibile dal 7 febbraio in tutti i punti vendita UNIEURO in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo e distribuito nelle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia (circa 7.500 istituti), e disponibile online sul sito cuoriconnessi.it e nelle app Kobo, Tolino e Kindle.

Un’altra iniziativa UNIEURO di quest’anno è la presenza sul territorio di un Community Point, in Piazza Borea d’Olmo, dove verrano realizzati dei contenuti social veicolati da TML, la prima community Instagram in Italia, non solo per intrattenere ma soprattutto per sensibilizzare il pubblico in rete: si affronterà infatti il tema del cyberbullismo, accogliendo ospiti e personaggi che supporteranno questa iniziativa.