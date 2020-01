Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 31 GENNAIO

SANREMO

16.00. Per la ‘Giornata della Memoria’, Alberto Guglielmi Manzoni parla sul tema ‘Aristocratici e religiosi tedeschi contro Hitler’. Evento a cura del Club Unesco di Sanremo. Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso libero

16.30. Per l’Unitre, la Dott.ssa Paola Forneris interviene su ‘La straordinaria vita di Mario Calvino - il Fondo Bibliografico Mario ed Eva Mameli Calvino della biblioteca di Sanremo’. Sala degli Specchi del Comune

17.00. Per la Rassegna ‘Storia e Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, Territori’, incontro sulla musica, tema di costume imprescindibile nella Città della Musica, in concomitanza con il 70° Festival di Sanremo, a cura di Stefano Senardi e ‘Il Festival e la musica che gira intorno’. Piazzetta dei diritti presso la Camera del Lavoro in Via Pallavicino 13, ingresso libero

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



15.30. Lo scrittore Marino Magliani ospite dell' Università Popolare Età Libera. Franca Natta introduce la conversazione sul suo libro ‘Prima che te lo dicano gli altri’. A seguire la merenda con l'Autore. Sede Auser Filo d'Argento in Salita Frati Minimi 3



17.00. Presentazione della ricerca sulla Deportazione dei lavoratori liguri ad opera dei tedeschi durante la Seconda guerra mondiale ‘Tante braccia per il Reich’ di Irene Guerrini e Marco Pluviano, componenti del Comitato Scientifico dell’Isrec di Genova. Partecipano i rappresentanti dei Sindacati confederati CGIL, CISL e UIL. Biblioteca Civica L.Lagorio, ingresso libero

20.30. ‘Stop al mal di schiena’: incontro di prevenzione e cura organizzato dal Consultorio Diocesano Profamilia e tenuto da Alessandro Sciandini, dottore in scienze motorie e kinesiologo. Teatro di Cristo Re in via Trento 11, info 0183 297677

20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con lo scrittore Enrico Gagliano e il suo libro ‘Più forte di ogni addio’ (ed. Garzanti). Evento a cura dell'associazione ‘Due parole in riva al mare’ (35 euro per la cena + copia del libro autografato). Ristorante Bistrò ‘I Sognatori’, info e prenotazioni 339 287709

VENTIMIGLIA

21.00. Per la Stagione Teatrale 19/20, spettacolo dal titolo ‘La Camera azzurra’ di Georges Simenon con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci, Mattia Fabris. Teatro Comunale, info e prenotazioni 0184 6183225 (più info)



BORDIGHERA



12.00. Cerimonia d’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio, dell’area adiacente e dei camminamenti che dalla Chiesa portano verso La Reserve



17.00. Il musicologo Ettore De Franco ripropone la conversazione musicale sul tema ‘L'odissea di musicisti perseguitati dal nazismo e dal fascismo. L'Orchestra di Auschewitz e il pianista Victor Borge’. Evento nell'ambito della Giornata della Memoria. Sede ANPI-UCD in via Al Mercato 8



17.00. Presentazione del libro ‘Camminare nella storia - Tra Monte Nero e la valle Argentina’ della guida ambientale e turistica Marco Macchi (ed. Atene). Libreria AmicoLibro



TAGGIA



21.00. Consegna del Trapelin d’Oro + mostra fotografica in occasione dei festeggiamenti di San Benedetto. Santa Teresa a Taggia, fino all’8 febbraio (tutti i pomeriggi)

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

20.30. ‘La mafia nel Ponente Ligure’: incontro con il Dott. Michele Di Lecce, già Procuratore della Repubblica di Genova e attualmente consulente per la legalità nella ricostruzione del Ponte Morandi e Garante dell’Università di Genova. Centro Falcone del Palabigauda

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. Per il preludio al Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo, carovana musicale in collaborazione con la Mediateca di Monaco. Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis Notari (info)

20.00. Partenza del 23° Rally Monte-Carlo Storico da Quai Albert Ier (info)

20.30. ‘I coniglietti’: spettacolo di teatro contemporaneo di Fred Nony. Théâtre des Muses (info)

NICE

20.30. Funny 60's: Hommage à Herbie Hancock. Théâtre Francis Gag (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

SABATO 1° FEBBRAIO

SANREMO

10.00-13.00. Gli ‘Apprendisti ciceroni’ della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accolgono e accompagnano i visitatori attraverso le sale del Museo Civico, nella sua sede di Palazzo Nota (ogni primo sabato del mese)

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA



15.30. ‘Giraparasio’: passeggiata verso il Parasio con partenza dall'orologio di Via Cascione / angolo Via Carducci. Info e prenotazioni al 331 6992009



21.00. ‘Jazz In The West’: concerto del ‘Rosario Bonaccorso Solo’. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43



VENTIMIGLIA



16.00. Per la rassegna ‘La Stampa al Museo’, Daniela Rossi, psicologa, giornalista, scrittrice, pittrice e fotografa, presenta il libro ‘La Materia che sogna. E i romanzi che diventano fiction tv’. Introduce la Direttrice del Museo Civico Archeologico Daniela Gandolfi. Intervista all'autrice a cura di Daniela Cassini. Forte dell'Annunziata



16.00. Presentazione libro ‘Paesamento - Placido elogio dei luoghi fra letteratura e vita’ di Domenico Maria Managò. Letture a cura di Gianfranco Locuratolo e Paola Giolli. Relatore Antonio Panizzi. Improvvisazioni alla chitarra di Marco Balbo. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

10.30. Quarto incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143 (tutti i sabati fino all’8 febbraio), info 327 1412875 (sms)

21.00. ‘Hollywood Burger’: spettacolo teatrale di Roberto Cavosi con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo. Regia di Pino Quartullo. Palazzo del Parco

TAGGIA

17.30. Cerimonia di premiazione della 26esima edizione del concorso di poesia inedita ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 320a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (20a edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da cortile, sementi, prodotti enogastronomici. Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine, fino al 3 febbraio (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.30-17.00. Per gli incontri dell’’Accademia dell’arte di educare’ a cura dell’Associazione Noi4You, l'Avvocato Dr.ssa Sara Bogni interviene sugli aspetti legali in ambito civile e penale del bullismo (h 9.30/10.30) + intervento della dottoressa Guendalina Donà, psicologa-psicoterapeuta (h 10.30/17). Palabigauda, info 334 9999304



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

14.30-19.00. ‘New Generation’, 9ª competizione circense di giovani artisti. Espace Fontvieille, anche domani (info)

20.30. ‘I coniglietti’: spettacolo di teatro contemporaneo di Fred Nony. Théâtre des Muses (info)

NICE



20.30. Funny 60'S - Route 66. Théâtre Francis Gag (più info)





DOMENICA 2 FEBBRAIO

SANREMO

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera (tutte le domeniche)



14.30-17.30. ‘Sanremo Story’ speciale corso sulla storia del Festival per imparare a scrivere del Festival organizzato dalla nostra testata con relatori: Mario Luzzatto Fegiz, Bruno Gambarotta, Claudio Porchia, Stefano Delfino e Barbara Pasqua. Teatro dell’Opera del Casinò

17.00. Per la rassegna ‘Libri & Canzonette’ (7ª edizione), concerto mandolinistico presso la Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

19.00. Inaugurazione con taglio del nastro di Casa Sanremo 2020, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



IMPERIA



9.00. Escursione lungo un percorso ad anello molto panoramico tra Albenga ed Alassio con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 391 1042608



16.00. ‘Pinocchio nel paese della Meraviglia’: Teatro Ragazzi delle imperiesi Chiara Peirone e Luisa Vassallo della Compagnia ‘Circo Baghera’. Società Operaia di Mutuo Soccorso, info 339 5753743



VENTIMIGLIA



9.00. Escursione lungo il facile anello che collega Cap-Martin a Roquebrune, in Costa Azzurra, accompagnati delle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

DIANO MARINA



8.00-19.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

17.15. ‘Ina man de giancu’: commedia dialettale in tre atti a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Evento organizzato dall'Associazione Arcadia Diano Marina. Al termine dell'incontro golosa spaghettata a richiesta. Sala Don Piana (Opere Parrocchiali), Via Lombardi e Rossignoli

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. 320a Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere (20a edizione): mercato tradizionale all’aperto in aree tematiche con bancarelle di attrezzi per l'agricoltura, animali da allevamento e da cortile, sementi, prodotti enogastronomici. Santuario Nostra Signora della Rovere e Vie cittadine, fino al 3 febbraio (più info)

9.30. Trekking della Candelora: escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo e le sue borgate (Distanza 8,5 Km, Dislivello 150 m, Durata 3 ore). Ritrovo presso Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.30-17.00. Per gli incontri dell’’Accademia dell’arte di educare’ a cura dell’Associazione Noi4You, seminario tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoteraputa. Palabigauda, info 334 9999304



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00-18.00. Fiera della Candelora: street food a cura delle attività del territorio + itinerario di visita al Presepe di grandezza naturale + mercatino con prodotti artigianali e sapori tipici + animazione a cura de ‘I Monelli di Montegrosso Pian Latte. Vie e carruggi del borgo



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio



FRANCIA

BIOT

11.00. Festa della Mimosa (70esima edizione): majorette + jazz band, gruppo folk Les mentonnais + dimostrazione di salsa + Discomania, trucco per bambini e distribuzione gratuita di mimosa + mercato provenzale + battaglia di coriandoli, distribuzione di mimosa. Rue Saint-Sébastien

MONACO

8.00-12.00. Attività modellismo: circuito di automobili radiocomandate. Porto di Monaco

15.00. ‘New Generation’, 9ª competizione circense di giovani artisti. Espace Fontvieille (info)

16.30. ‘I coniglietti’: spettacolo di teatro contemporaneo di Fred Nony. Théâtre des Muses (info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Gianluigi Gelmetti con Silvia Dalla Benetta e Nino Surguladze, mezzo-soprano, Riccardo Zanellato, basso e il Coro dell'Opera di Parma. In programma: Giuseppe Verdi. Come preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17 a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (info)

NICE

10.00-17.00. Festa delle Olive: Degustazione e vendita di prodotti dell'olivicoltura locale + Piccola fattoria + Laboratori divertenti + Cavalcate sui pony + Officina locale del cioccolato. Place Saint-Pierre de Féric (info)

15.30. Funny 60'S - Route 66. Théâtre Francis Gag (più info)





