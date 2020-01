CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 15 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- TOLO TOLO – 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- HAMMAMET – 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Gianni Amelio - con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi - Biografico/Drammatico - "Hammamet, la cittadina tunisina nella quale Bettino Craxi visse gli ultimi sette anni della sua vita, ogni anno più ammalato. L'epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SULLE ALI DELL'AVVENTURA – 15.30 - 19.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Christian è uno scienziato che studia oche selvatiche, suo figlio non è felice di trascorrere le vacanze con lui nel deesrto, ma un progetto impossibile li fa avvicinare: salvare una specie in estinzione grazie all'aereo ultraleggero di Christian…”

Voto della critica: ***

- CITY OF CRIME – 17.40 - 21.45 – di Brian Kirk - con Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons, Stephan James, Taylor Kitsch - Drammatico - "Un Detective di New York di nome Andre Davis, si lancia in una caccia all'uomo dopo che la morte di due poliziotti porta a galla una profonda cospirazione. Per catturare i responsabili l'isola di Manhattan viene isolata dal resto della città e tutti i suoi ponti chiusi per evitare che gli assassini scappino…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- PICCOLE DONNE – 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

Voto della critica: ***

Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- PINOCCHIO – 16.15 - 19.00 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 21.15 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- 18 REGALI – 20.45 – di Francesco Amato - con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri – Biografico/Drammatico - "Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18 regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LEONARDO – LE OPERE – 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Phil Grabsky - Documentario - "La produzione pittorica del genio rinascimentale Leonardo Da Vinci è al centro del docu-film che presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualità Ultra HD. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L'Ultima cena, La Dama con l'ermellino, Ginevra de 'Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. L’obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): l’inventiva, le capacità scultoree, la lungimiranza nell’ambito dell’ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del tempo…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

