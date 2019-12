Non si ferma la conta dei danni a seguito del maltempo di venerdì. In strada Gozo Inferiore è crollato un muraglione, collassato per via di un terreno ormai saturo d'acqua dopo le piogge delle ultime settimane. Danni anche alla trada sottostante, rifatta di recente.

Ora i residenti attendono un intervento per la sistemazione.