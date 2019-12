Sanremo: un nostro lettore ringrazia il personale del Pronto Soccorso per l'aiuto dato al padre a fine novembre

Un nostro lettore, Mauro Bottini, ci ha scritto per ringraziare ed elogiare il Pronto Soccorso di Sanremo:

“Vorrei ringraziare pubblicamente il personale del pronto soccorso di Sanremo, per avere prontamente diagnosticato un’aneurisma all’aorta a mio padre che é stato prontamente trasferito ed operato al San Martino di Genova, nella notte tra il 24 ed il 25 novembre. In particolare vorrei ringraziare tre medici: la cardiologa Sara Tartaglione che ha fatto la diagnosi, il rianimatore Pierluigi Bernardi, che ha accompagnato mio padre in ambulanza, e la Dottoressa Maddalena Rossi. Un ringraziamento anche agli operatori del 118 ed ai Vigili del Fuoco che lo hanno soccorso nella zona impervia in cui ha avuto il malore”.