Ventmiglia: ecco le prossime attività prposte dall'Unitré intemelia

Per sabato 14 dicembre l’UNitré intemelia organizza una gita a Luceram, pittoresco villaggio a poca distanza da Nizza e famoso per i suoi Presepi, dal più piccolo inciso in un dado a quello lungo molti metri; nel pomeriggio visita libera al villaggio e dintorni.

Sabato 21 dicembre alle ore 15,30 presso la Sala Rossa del palazzo del parco di Bordighera, tutti i Soci sono invitati all’incontro conviviale con la lettura di Poesie di Natale allietate dalle note alla fisarmonica del M° Gianni Martini. Vi aspettiamo numerosi. Zorajda Romano. Per contatti tel. 0184 34692.