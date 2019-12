Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 DICEMBRE

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)

8.00. Marching Band ‘Bandakadabra’, una delle marching band più quotate in Italia, propone l’intrecciarsi di varie traiettorie sonore per animare il centro città. Via Matteotti, piazza Colombo, pista ciclabile

9.00. Partenza della ‘Sanremo Marathon 2019’ + 10 k + Family Run da Corso Imperatrice 3 (vicino al casinò). Alle 13, premiazioni sulla Pista di atletica a Pian di Poma (più info)



11.55. 35° Meeting Internazionale del Mediterraneo riservato a Juniores e Cadetti (tre regate, premiazione al termine). A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio di mare antistante la città

14.00. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti universitari meritevoli con una borsa di studio. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info)

16.00. ‘Scopri la Pigna’: visita guidata del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi con animazione teatrale. Ritrovo al Forte di Santa Tecla



16.30. Vernissage mostra ‘Giardini Paradisiaci’ dell’artista Beata Murawska, pittrice, figurativa, colorista + ‘Caffe Letterario’: gemellaggio culturale Milano-Sanremo con la scrittrice Luciana Leone di Milano. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi 3



17.30. Incontro augurale della FIDAS Sanremo per l’anno 2019 con tutti i donatori affiliati per scambiare gli auguri di fine anno. In omaggio il calendario FIDAS 2020 ed il notiziario ‘Il Dono’. Auditorium a Villa Ormond, corso Cavallotti 113

21.15. ‘Il mio gioco preferito. Nek Live: concerto di Filippo Nek Neviani. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



9.30. Imperia Winter Regatta 2019: evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 che porta a Imperia equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città, fino all’8dicembre (più info)



9.30. Inaugurazione del nuovo automezzo in dotazione al Comitato CRI di Imperia: un nuovo Fiat Qubo donato dall'’Associazione Amici di Marco De Fecondo-onlus’. Sede della Pubblica Assistenza in via Trento 3



14.00-19.00. ‘Aspettando il centenario della Città di Imperia’: mostra fotografica ‘Come eravamo’. Locali del vecchio Comune di Castelvecchio in Via Nazionale

15.30-19.30. Natale a Oneglia: nelle vie e piazze del centro di Oneglia, spettacoli con show di magia, circo, acrobati e clown. Itineranti nelle vie 2 trampolieri/folletti e il cantastorie con il suo Organetto di Barberia (più info)



17.00. Presentazione libro ‘Every Child Is My Child’ edito da Salani Editrice e promosso dall'Associazione omonima, fondata dall'attrice Anna Foglietta e composta da artisti e personaggi dello spettacolo. Parteciperanno l'attore Andrea Bosca (Vice-Presidente di Every Child Is My Child) e Lorenzo Locati (Presidente di Insieme Si Può Fare ONLUS). Isola del Libro in Via Don Abbo 5 (ricavato a favore di ‘Insieme si può fare onlus’ (più info)



17.30. Spettacolo dal titolo ‘1969 Piazza Fontana’ di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti, per i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37

21.00. Elezione Miss Inverno 2019 a cura dell'Agenzia LuNa Comunicazione/Eventi in collaborazione con Confcommercio Imperia. Auditorium della Camera di Commercio (più info)



VENTIMIGLIA



14.00. ‘Il Natale si racconta’: evento ideato e organizzato dall’associazione ‘le Ragazze di Wilma e..’ slitta con Babbo Natale trainata dalle renne lungo via Garibaldi fino al portico del Convento + pesca di beneficenza + accompagnamento musicale natalizio a cura dell’Orchestra Filarmonica città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco e dalle performance delle allieve della Scuola di danza Borgo Antico di Enza Chiappalone. Città Alta



16.30. ‘Sanremo Harp Consort’: Concerto di Natale a cura del piccolo ensemble di arpe celtiche guidate dalla Prof.ssa Caterina Bergo. Sala del Chiostro di Sant’Agostino, Piazza Bassi 1

BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle dì prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste. Centro Storico

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)



10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

16.30. Inaugurazione Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

17.00. Inaugurazione ‘Ponente Film Festival 2019’: Concerto del Quartetto Novecento + rinfresco. Sala degli Affreschi della Fondazione San Giuseppe, città alta, fino al 12 dicembre (il programma)

17.30. Inaugurazione Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

21.00. Free Voices Gospel Choir in Concerto: grande serata dedicata al Gospel con un gruppo da circa sessanta elementi, una band musicale di accompagnamento live ed un gruppo coreografico di danza diretto da Laura Robuschi. Palazzo del Parco (info)



OSPEDALETTI



15.00. Passaggio della ‘Sanremo Marathon’ con intrattenimento musicale a cura del Gruppo ‘Strangevocals’. Pista ciclopedonale

TAGGIA ARMA



9.30-17.00. ‘La maratona della Riviera dei Fiori’: il tratto cittadino di Arma di Taggia sarà interessato dalla manifestazione sportiva intorno alle ore 9.30 quando i maratoneti, in transito da Sanremo, entreranno nella cittadina passando in via Queirolo e sul lungomare

11.00 & 15.30. Celebrazioni dell’Immacolata Concezione: Santa Messa (h 11, Convento dei Cappuccini + alle ore 15,30 partenza della tradizionale processione con la partecipazione della Banda Pasquale Anfossi. Al termine distribuzione di cioccolata calda per tutti

14.30. Visita guidata ‘Il quartiere benedettino e il Santuario della Madonna Miracolosa a Natale’. Durante la passeggiata si potranno ammirare i presepi allestiti lungo le vie e visitare la basilica collegiata Santuario della Madonna Miracolosa. Punto d’incontro: Arma di Taggia ore 14.10 presso fermata autobus Villa Boselli oppure direttamente a Taggia



SAN LORENZO AL MARE



11.00-17.00. Il Villaggio degli Elfi e la Posta di Babbo Natale in zona Campetto, anche domani



DIANO MARINA

15.30. Concerto di Natale con la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ con la partecipazione dell'Associazione Roller Skate di Andora con coreografie e distribuzione di caramelle. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

17.00. Festa dell'Immacolata 2019 nella frazione di Diano Calderina: Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e processione nelle vie del borgo

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale con articoli natalizi e idee regalo. Alle 14.30, musica e canti natalizi con Tony's. Piazza Magnolie



16.15. Tradizionale incontro annuale con i Soci e gli Amici del Circolo Culturale Cà de Puiö con ‘in poco pe dabòn, in poco pe rìe’: percorso semiserio di lettura in dialetto a cura di Natalino Trincheri + lotteria. Sede del Circolo Culturale Cà de Puiö in borgata Poiolo



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu…d’inchiostro, Daria Colombo presenta ‘Cara Premier ti scrivo’ (ed. La Nave di Teseo). Dialoga con l’autrice il Prof. Massimo Puglisi dell’Istituto Ruffini di Imperia. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

AURIGO



17.00. Falò e aperitivo ‘in’a ciassa’. Piazza Immacolata Concezione

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino dell’Immacolata. Divertenti animazioni e laboratori per bambini arricchiranno la giornata di shopping tra i banchi a tema festivo. Piazza Mauro



9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA



16.30. Accensione dell’Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTALTO LIGURE



12.00-21.00. Mercatino di Natale con artigianato artistico + visite guidate ai principali monumenti + Presepe interattivo + alle 16.30, musica a cura del ‘Duo Pizzicante’ composto da Freddy Colt e Davide Frassoni + apericena e accogliente falò. Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori di Natale’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese) + spettacolo natalizio itinerante + ‘Babbo Natale’ sotto i portici con dolciumi per i più piccoli e biscottini di Pieve

PORNASSIO

9.00. Ciaspolata sul Bric Mindino con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava o alle ore 9.30 a Garessio, info 338 7718703



VASIA



15.30. Concerto dell'Immacolata a cura della Corale San Tommaso Apostolo e l’ensemble di flauti I Flautonauti con la partecipazione speciale della mezzosoprano Claudia Giribaldi. Oratorio della Confraternita dell'Immacolata Concezione, ingresso libero

FRANCIA

CANNES

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

8.00-12.00. Circuito di automobili radiocomandate. Porto di Monaco

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista du Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21

14.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien. Théâtre des Muses (più info)

15.00. Il Circo di Pechino presenta il suo ultimo spettacolo: ‘Le roi des singes’. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

18.00. Inaugurazione e benedizione del Presepe donato alla chiesa dalla comunità italiana + santa Messa in Italiano + concerto ‘Note di Natale’ a cura dei giovani musicisti del Wacky Brass Quintet. Evento a cura dell’Associazione Dante Alighieri. Chiesa di Saint-Charles, Av. Saint-Charles 4, ingresso libero fino ad esaurimento posti

18.00. Per la Serie Grande Stagione, recital di pianoforte di Ivo Pogorelich, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Jean Sébastien Bach, Frédéric Chopin, Ludwig Van Beethoven e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

10.00-19.00. ‘Marché de Noël Etsy 2019’. Promenade des Anglais (più info)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





