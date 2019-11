Imperia: dopo l'esperimento dell'anno scorso torna sul lungomare Vespucci torna la 'Fiera di San Leonardo'

Ritorna la ‘Fiera di San Leonardo’ a Imperia. L'appuntamento è per domenica prossima per l'intera giornata, nella confermata location di lungomare Amerigo Vespucci. Saranno circa 80 gli stand presenti.

Per quanto riguarda la viabilità, è prevista la trasformazione della parte a monte in doppio senso di marcia e 'Shuttle' gratuito da Oneglia (parcheggio ex Agnesi) dalle 9 alle 19, in aggiunta ai parcheggi in zona San Lazzaro.

“La Fiera di San Leonardo – ha detto l'Assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio - è un appuntamento atteso da cittadini e visitatori. La riproponiamo su Lungomare Vespucci visto l'ottimo riscontro che ha avuto l'anno passato. Un'ubicazione centrale, facile da raggiungere, che unisce idealmente la Città. Invitiamo tutti a partecipare".