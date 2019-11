Imperia: mendicanti e questuanti nel centro di Oneglia, lettore chiede maggiore presenza della forze dell'ordine

Un nostro lettore di Imperia, Gino Boffa, ci ha scritto in relazione alla presenza continua di mendicanti e questuanti nel centro di Oneglia:

“Anche dopo l’ordinanza emessa dal Sindaco, durante le commissioni del mattino in via della Repubblica, via Bonfante e piazza Dante, ho notato un continuo via vai di mendicanti, in particolare sotto i portici. Chiedo a chi di competenza una presenza maggiore delle forze dell’ordine, per evitare eventuali problemi agli anziani e più sicurezza anche ai negozianti della zona”.