In corso a Genova il 'Progetto Fondamenta' con alcuni ragazzi della Fita di Imperia (Foto)

E' in corso in questi giorni a Genova preso l'Istituto Pavoniano Fassicomo la seconda tappa di ‘Fondamenta’, il progetto che la Federazione italiana Teatro Amatori (FITA) rivolge ai giovani già attivi in ambito sociale o interessati alla materia.

Una seconda tappa speciale dedicata esclusivamente agli educatori operanti nelle varie comunità della consulta diocesana, associazione di 15 case di accoglienza presenti nel territorio genovese.

A conclusione del percorso appuntamento aperto al pubblico, domani alle 17, all'auditorium dell'istituto Pavoniano Fassicomo di Genova, in via Imperiale 41, per una piccola rappresentazione messa in scena dai corsisti aiutati da alcuni ragazzi ospiti dell’istituto, ai quali è rivolta la fase finale del workshop.