Ventimiglia: affidati dal segretario Germanotta gli incarichi organizzativi del Comune, tutti i nomi

Il segretario del Comune di Ventimiglia, Antonino Germanotta, ha attribuito gli incarichi organizzativi, a seguito della delibera di Giunta Comunale del ottobre scorso, per la ‘Modifica della Macrostruttura e della Microstruttura organizzativa’.

In relazione alla decisione dell’esecutivo frontaliero, sono state istituite le posizioni organizzative di coordinamento degli uffici per: Comando Polizia Locale, Affari Generali, Personale. Per la parte giuridica: Formazione, Sistemi Informativi, URP Sportello Cittadino, Servizi pubblici (luce, acqua, gas, trasporti). Per quella giuridico-economica: gestione operativa Polizia Locale, Demografici.

L’incarico di titolare del ‘Coordinamento Uffici’ per il Comando Polizia Locale, Affari Generali, Personale, Formazione, Sistemi Informativi, Urp Sportello Cittadino, Servizi pubblici (luce, acqua, gas, trasporti) al Dott. Giorgio Marenco. La gestione pperativa della Polizia Locale, va a Sandro Villano mentre, per il settore Demografico a Gabriella Dardano e per l’Igiene Urbana a Giuseppe Barilaro.

Il ‘Coordinamento Uffici’ (Entrate, Tributi, Commercio, Polizia Amministrativa, Turismo, Manifestazioni, Sport, Cultura, Teatro, Biblioteca) a Mauro Grassano. A Alfredo Padoan è stato attribuito invece l’incarico di responsabile del coordinamento ufficio per: programmazione, bilancio, controllo di gestione, economato, provveditorato, assicurazioni, gestione sinistri.

Andrea Mertina sarà il responsabile dell’ufficio urbanistica, Carmine Del Pinto del Demanio ed Appalti Contratti Cuc, Pasquale Nocito della manutenzione verde pubblico, cimiteri e finanziamenti, Mauro Fassola di Edilizia, Marco Marchesi di Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici. Aronne Chionna, invece, sarà il responsabile del settore sociale e scuole.