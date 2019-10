I bambini di Taggia e Levà con I Deplasticati per pulire la pista ciclabile a lato del torrente Argentina (Foto e Video Servizio)

Ieri a Taggia si è svolta “Ri- Ciclabile”, un’iniziativa nuova nata dai ragazzi del Servizio Civile per far conoscere ai bambini delle scuole quanto sia importante saper differenziare correttamente i rifiuti. Un concetto che è passato da una prova pratica: la pulizia di un tratto della pista ciclabile fluviale tabiese.

Le scuole, appreso del progetto hanno subito accolto l’invito e così, ieri mattina, le classi quarte delle primarie di Taggia e Levà, si sono incontrate dal maneggio per dare vita ad una vera e propria caccia al tesoro, per raccogliere tutti quei piccoli rifiuti che a causa dell’inciviltà di pochi danneggiano seriamente l’ambiente di tutti. Per dedicarsi a questa attività ed imparare come differenziare, sono intervenuti i membri del gruppo de ‘I Deplasticati’ di Sanremo, la Docks Lanterna ed Energetikambiente.

‘I Deplasticati’ sono famosi per le numerose iniziative di pulizia e di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, portate a termine nella vicina Sanremo. Infatti hanno portato come esempio alcuni barattoli riempiti di mozziconi di sigaretta, frutto dell'ultima pulizia fatta in un parco della città dei fiori. Per la prima volta questi ecovolontari sono stati chiamati a tenere una lezione con dei bambini di una scuola. Le classi sono arrivate a piedi al luogo dell’appuntamento dove ad attenderli c’erano anche il personale dell’ufficio ambiente del Comune di Taggia, il sindaco Mario Conio, la vicesindaco Chiara Cerri e l’assessore Barbara Dumarte.I protagonisti di questa giornata di pulizia sono stati i bambini delle due scuole. Una volta compresa l’importanza del gesto di raccogliere questi rifiuti e della necessità di differenziare correttamente, i bimbi si sono subito lanciati nella pratica, dimostrando grande passione e coinvolgimento.Nessuno di loro si è sporcato le mani con i rifiuti, grazie ad alcune pinze portate da ‘I Deplasticati’. A turno, a gruppi e sempre sotto l’occhio attento delle insegnanti, i bimbi hanno formato delle vere e proprie squadre di ricerca per localizzare la spazzatura: mozziconi di sigaretta, cartacce e bottiglie. Oggetti che purtroppo vengono spesso abbandonati ma che portano a danneggiare il nostro ambiente. Encomiabile lo spirito dimostrato da questi adulti di domani ed un successo l’iniziativa pensata dai giovani volontari del servizio civile ormai al termine del loro percorso di volontariato.