Sanremo: sicurezza del territorio, restyling per il muro di contenimento di strada San Giacomo (Foto)

Il Comune di Sanremo investe nella sicurezza del territorio, specie in vista delle consuete abbondanti piogge autunnali.

In questi giorni l'ufficio Lavori Pubblici con l'assessore competente Massimo Donzella è intervenuto per il restyling del muro di contenimento di strada San Giacomo, in zona campo golf.

Si tratta di un intervento importante per la staticità del terreno sovrastante in una zona, sulle alture di Sanremo, dove spesso si è assistito a smottamenti dovuti anche a muri obsoleti e poco curati.