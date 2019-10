Con la video verifica live Vupoint, Serini Consulting garantisce la vostra sicurezza

La sicurezza con Serini Consulting - Aesse Impianti diventa più semplice grazie a Vupoint, una soluzione avanzata di video verifica live di RISCO Group. Una videosorveglianza a tripla azione per una casa più sicura grazie all'esclusiva tecnologia P2P che abilita installazioni plug&play e supporta sistemi di sicurezza professionali e smart home. Vupoint è un innovativo sistema di videosorveglianza che protegge la vostra casa comunicando con voi in ogni momento, ovunque vi troviate, garantendo la possibilità di intervenire in tempo reale. Serini Consulting grazie alla nuova soluzione di Risco Group che combina video verifica live, registrazione e allarme, garantisce assoluta sicurezza per applicazioni residenziali e aziende di piccola-media dimensione. VUpoint è collegabile con tutte le centrali dell’aziende connesse al Cloud e permette agli utenti la gestione attraverso la App iRISCO, disponibile per iOS e Android.

Con Vupoint avrete opportunità illimitate di visualizzazione delle immagini, grande capacità di monitoraggio degli eventi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, il controllo su eventuali guasti, allarmi e molto altro ancora. Inoltre, per aumentare ulteriormente la vostra sicurezza potrete fare installare altre telecamere IP senza limite di sorta.

Per ulteriori informazioni:

A.eSSE Impianti di Serini Alessandro

Via Antonio Canova, 15/b - 18100 Imperia

info@serinisecurity.com

Telefono: 338 641 9397