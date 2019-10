È tutto pronto nella sede del Club Tenco sul lungomare Calvino per l'inaugurazione della mostra personale dell'artista sanremese Larry Camarda.

L'illustratore nostrano ha preparato una serie di tavole dedicate alla canzone d'autore e, in particolare, ai grandi cantautori che ne hanno segnato la storia. Le opere saranno visionabili per tutta la durata del Tenco 2019 e l'inaugurazione è in programma domani sera, alle 18, nella sede del Club Tenco.