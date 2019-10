Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 14 OTTOBRE



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

OSPEDALETTI



17.00-18.00. ‘Nonno, mi leggi una storia?’: letture con i Nonni in Biblioteca. Biblioteca Civica G. D’Annunzio, corso Regina Margherita 1, ingresso libero, info 0184 688730





MARTEDI’ 15 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

16.30. Nell’ambito dei Martedì Letterari il direttore de ‘Il Dubbio’ Carlo Fusi interviene su ‘Il giornalismo del Dubbio. Garantismo e garanzie’.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

18.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, inaugurazione mostra di Larry Camarda ‘Larry - Tenco Mashup Comics’: i grandi cantautori italiani sono accostati ai personaggi del fumetto nazionale nella cornice delle loro storiche copertine. Sede del Club, ex magazzini ferroviari (più info)

21.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, inaugurazione mostra ‘Tele blu’ dell’artista Marco Nereo Rotelli. Foyer del Casinò municipale (più info)

IMPERIA



21.00. Per la rassegna ‘Un libro in piazza’, Paola Ceccarelli presenta il libro ‘Luna tagliente’. A cura del Circolo Parasio. Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari, ingresso libero

BORDIGHERA



21.00. Primo incontro del Corso gratuito di bridge per principianti tenuto da Istruttori della Federazione Italiana Gioco Bridge. Sede dell'Associazione Bridge Bordighera in Via Stoppani 15, info 0184 261639



TAGGIA ARMA



21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432



FRANCIA

MONACO

18.30. ‘Ciclo Cultura e Francofonia 2019’: conferenza a tema su ‘Gastronomia e Sommelier: l’eccellenza francese’ a cura di Philippe Joannes e di Philippe Faure-Brac. Maison de France



MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

15.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, Daniela Bonanni e Gipo Anfosso - presentano del libro ‘La mia prima volta con Fabrizio De André. 515 Storie’ + Paolo Finzi presenta il libro “Che non ci sono poteri buoni: il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De Andrè’. Interventi musicali di Massimo Schiavon. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari (più info)

18.30. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’: introduzioni allo spettacolo della sera a cura di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Argomento dell’incontro ‘Le canzoni di Franco Fortini con Alessio Lega’. Ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’ (più info)

21.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, ‘Ma non c'era che il vento’ (verso finale di una poesia di Luigi Tenco): Marco Nereo Rotelli omaggia Fernanda Pivano, a 10 anni dalla sua scomparsa, con performance di luce e proiezione luminosa dal titolo ‘Ma abbiamo bisogno di libertà’ (fino al 19 ottobre, h 11/20). Inaugurazione alle 21 sulle pareti esterne del Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

FRANCIA

MONACO

20.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)





