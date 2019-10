Sanremo: il gattino Marcello è stato ritrovato, i ringraziamenti della sua famiglia

E' stato ritrovato il gattino MARCELLO, il micetto bianco e tigrato che si era smarrito zona foce da due giorni (Imperatrice). Grazie davvero a tutti: alla signora Antonella e alla sua piccola per averlo accudito; alla signora Mimma e Katia per la segnalazione. È stato commovente vedere la partecipazione e la solidarietà di tante brave persone per aiutarci a trovarlo! Grazie davvero a tutti di cuore (bar Eden e negozi) per la disponibilità. Grazie anche a ”Sanremonews” e a “Sei di Sanremo se” grazie ai quali abbiamo potuto diffondere la notizia e a rintracciare e recuperare il gatto.