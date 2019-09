Al Bahama Star prosegue il format “By Day” e “By Night” con un fine settimana di buon gusto all'insegna del "Eat&Show"

In settimana il Bahama Star propone la formula “By Day”, offrendo un servizio da classico bar/ristorante con fantastiche colazioni al mattino, pranzi di lavoro a mezzogiorno e aperitivi a partire dalle 17. Al sabato sera invece “By Night”, con Animazione, Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e a seguire live set. A ottobre al via “Alma percorso vocale”, uno stage canoro sviluppato in 8 ore individuali, dove ci si forma a livello vocale sui concetti base del canto: respirazione, intonazione, interpretazione e uso del diaframma. Se desideri partecipare al corso, sono già aperte le iscrizioni! Questo stage ti da la possibilità di partecipare anche al prossimo Cantainverno che si terrà a partire da dicembre.

Sabato 28 settembre una serata sulle note di Fabrizio de André con i Franziskani, un gruppo nato dalla volontà dei suoi componenti fondatori, la chitarrista e tastierista Miriam e il chitarrista Alessandro, di rendere omaggio alle canzoni del grande cantautore ligure, ma anche di Zucchero e De Gregori. A seguire Karaband con gli artisti.

Per ulteriori informazioni chiama al 380 7098908.