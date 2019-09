Due sanremesi hanno partecipato alla 22a edizione della ‘Faaker See European Bike Week’ in Austria

Sono tornati ieri a casa Gianfranco De Menech e Brunello Modena, due sanremesi che hanno partecipato alla 22a edizione della famosa ‘Faaker See European Bike Week’, il raduno europeo ufficiale della Harley Davidson, che si svolge ogni anno a Faak Am See, splendida località della Carinzia, in Austria, che si affaccia sul lago ‘Faak’.

Alla manifestazione, infatti, accorrono motociclisti da tutto il mondo riempiendo in maniera suggestiva tutto il paese di meravigliose moto ‘custom’. Lungo la strada che abbraccia il lago si possono trovare molti stand, tra cui l'Harley Village, dove tra musica dal vivo e fiumi di birra si svolge il ‘Custom Bike Show’, manifestazione affiliata al campionato mondiale costruttori di custom. Al raduno sono presenti mediamente 80.000/100.000 moto.