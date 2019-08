Sanremo: lettore vuol ricordare l'attesa intitolazione di un sito al poeta Gin De Stefani

"Buongiorno gentile Direttore,

come in passato spero vorrà ospitare questo mio ennesimo appello rivolto a chi ha già deciso ma tarda ad attuare: la famosa intitolazione di un sito al poeta Gin De Stefani.

Si era molto impegnato personalmente un nostro caro e purtroppo compianto amico Franco D'Imporzano. Non vorrei che questa sua battaglia, condotta a suon di firme, cadesse nel dimenticatoio e fosse vanificato questo impegno nei confronti di un caro maestro e nostro illustre concittadino. Ora che Franco è mancato, nessuno sembra aver raccolto la bandiera, meno che mai coloro che hanno istituzionalmente deciso a suo tempo.

Sarebbe molto bello che si pensasse a riunire nel ricordo questi due nostri meravigliosi concittadini, poeti e commediografi entrambi, con l’intitolazione di un sito cittadino che li accogliesse in un ideale abbraccio. Un sogno, forse, ma che e' lecito e quasi doveroso continuare a sognare.

Io non dimentico.



Massimo Crespi".