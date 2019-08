Spettacoli, mostre mercato, sagre e musica: ecco le nostre proposte per questo fine settimana

La Mostra mercato dell'artigianato a Sanremo e Strigora 2019 a Triora sono due eventi sui quali puntare per trascorrere un fine settimana diverso dal solito.

Il MOAC, inaugurato ieri pomeriggio al Palafiori, sino al 25 agosto accoglierà oltre cento artigiani, su quattro piani di esposizione: l’intaglio del legno, bijoux e gioielli, tessuti, indumenti, calzature, oggetti dal sapore etnico e lavorazioni in metallo. Inoltre, entrando al Palafiori si potranno trovare anche gli artigiani del gusto, coloro che hanno scelto i sapori tipici e gli aromi locali per dare prova della sapienza manuale e tradizionale della produzione italiana. Da visitare anche la rassegna delle botteghe antiche su due ruote, mostra di antichi mestieri che viaggiavano di paese in paese in biciclette appositamente attrezzate (il programma giorno per giorno al questo link).

‘Strigora, una domenica stregata a Triora’ invece si svolgerà nella giornata di domani, 18 agosto. Si tratta della festa estiva per eccellenza la più importante e famosa in tutta la provincia e anche fuori. Tutti da vivere i numerosi eventi in calendario, tra divertimento e spettacolo, con iniziative per i grandi e per i più piccoli, musica, giochi ed esibizioni coinvolgenti. L’evento inizierà alle 10 con l’apertura del mercatino medievale ma è alle 15.00 che inizierà la festa vera e propria: un appuntamento pensato per tutta la famiglia, sia per i grandi che per i piccoli. Il paese si trasformerà magicamente; tra vicoli, stradine e piazzette si incontreranno strani personaggi che incanteranno gli ospiti con musiche e spettacoli e quando le tenebre avranno oscurato il sole di Triora, la giornata si concluderà con uno spettacolo teatrale itinerante ideato per essere goduto da un pubblico di tutte le età (per consultare il programma cliccare questo link).

Spettacoli teatrali & presentazione libri

Cast delle grandi occasioni, con artisti abitualmente impegnati sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, per il sesto appuntamento dell’Estate Musicale Dianese Festival. Questa sera (ore 21.30), nell’accogliente teatro all’aperto del parco verde di Villa Scarsella, a Diano Marina, andrà in scena, in forma completa (tre atti), la Tosca, opera lirica di Giacomo Puccini. I principali protagonisti saranno la soprano Irene Cerboncini, che interpreterà la celebre cantante Floria Tosca, e il tenore Massimiliano Pisapia che sarà il pittore Mario Cavaradossi (locandina)

Ridere fa bene alla salute. In effetti chi apprezza la satira, la comicità e l'ironia riesce ad affrontare con più leggerezza le varie situazioni, non sempre ottimali, che si prospettano. E per cercare di stimolare questo stato d’animo questa sera il noto comico e cantautore ligure Dario Vergassola sarà il protagonista di uno spettacolo di cabaret in programma in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia. Anche San Bartolomeo al Mare offrirà questa possibilità con ‘SanBart Cabaret’. In Piazza Torre Santa Maria sabato sera sarà Antonio Argus ad allietare il pubblico mentre domenica è la volta del comico Vincenzo Albano.



Domenica il borgo di Dolceacqua ospiterà in piazza Mauro un reading di musica e poesia a cura del Teatro dell’Albero dal titolo ‘Le quattro stagioni e l'estro poetico di Vivaldi’. Protagonisti saranno il quartetto Gli ArchInsoliti e gli attori Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Paolo Paolino.

Anche questo weekend non mancheranno le rappresentazioni teatrali in dialetto. Questa sera a Molini di Triora gli attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo metteranno in scena la commedia dialettale ‘Ina man de Giancu!’ (Una mano di bianco).

La Compagnia ‘La Torretta’ di Savona sarà di scena domenica in piazza San Siro a Sanremo con lo spettacolo 'Il cacciator del bosco', evento rientrante nella 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’.

Per i più piccoli invece è Riva Ligure che donerà loro momenti ‘fiabeschi’ con lo spettacolo teatrale itinerante ‘Fiabescum VI – Cartoni aniMatti’, evento che esplora il favoloso mondo dei cartoni animati, moderne fiabe, che hanno accompagnato nella crescita i bambini fin dagli esordi della televisione.

Dal punto di partenza, situato sulla passeggiata mare, di fronte a Piazza Matteotti, dalle ore 20.00 si consegneranno i braccialetti di riconoscimento e i biglietti gratuiti che serviranno per suddividere in gruppi il pubblico (procedendo per ordine d’arrivo). I gruppi saranno accompagnati da una guida lungo le sei tappe del percorso, dove incontreranno i vari personaggi dello spettacolo.

Diano San Pietro, Realdo e Imperia ospiteranno altrettante presentazioni di libri. ‘Santa Rete che sei nei Cieli’, il nuovo romanzo di Riccardo Marci, sarà presentato domenica a Diano San Pietro presso il Campo Sportivo. Il libro racconta di Ryan, uno scienziato nel campo della cibernetica, che combatte una battaglia per sfuggire alla supremazia del Network, diventata una potente entità senziente con libero arbitrio.

Al Museo Cà di Brigaschi in Frazione Realdo (Triora) si terrà la presentazione del libro ‘Il forno di Realdo’ (ore 15). Si tratta di un insieme di racconti, suggestioni sulla vita che fu e che sta scomparendo a cura di diciotto autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo.

Il libro ‘Plastica addio! Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita ‘zero waste’’ di Elisa Nicolie e Chiara Spadaro sarà al centro dell’incontro in programma domenica presso il Csa La Talpa e l’Orologio di Imperia.

Musica

Ed ecco cosa offre la Riviera di Ponente in questo fine settimana. Al Roof Garden del Casinò di Sanremo è di scena ‘Boombox’, un electro live show di nuovissima concezione, nato per far ballare e scatenare il pubblico a ritmo delle hit electro pop di oggi e di ieri. Uno show pieno di energia e ad alto tasso di coinvolgimento dove la musica si unisce a proiezioni laser, luci strobo, videoproiezioni in sincro con i brani live.

Sempre a Sanremo Ramon Rossi sarà il protagonista di uno spettacolo che prevede l’uso del Theremin, fra i primi strumenti elettronici ad essere inventati e l'unico che non prevede il contatto fisico con il musicista. L’appuntamento è per le 21 al Museo del Fiore, all'interno del Parco di Villa Ormond.

La città dei fiori offre ancora musica Jazz con il concerto del Trio capitanato dal tastierista Henry Carpaneto (piano, organo Hammond e voce) con sul palco Alberto Malnati al contrabbasso e Maurizio Borgia alla batteria. L’evento fa parte della rassegna ‘Jazzin’, ‘United Musics of America: 1900-1944’ in programma al Forte di Santa Tecla sabato sera. La stessa location ospiterà domenica il concerto di Lorenzo Piccone ‘One man band’, alle chitarre, mandolino, slide-guitar e voce.

A San Secondo di Ventimiglia alle ore 21, appuntamento con il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Musica Pop invece in Piazza IV Novembre ad Ospedaletti con il gruppo O.A.S.I. Il rock della band ‘I Mercenari’ allieterà gli appassionati del genere al Molo delle tartarughe di Diano Marina.



Passando agli eventi di domenica, Seborga ospiterà il concerto del Quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’ambito del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo(più info).

In piazza Colombo a Sanremo i Soul Engine, gruppo funk soul blues italiano e straniero, proporranno musica live dalle ore 21.

Per il 21° Festival organistico internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’, Jean-Baptiste Robin, organista titolare della Cappella Reale del Palazzo di Versailles, sarà il protagonista del concerto in programma presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia.

‘Fare Night - Omaggio a Dodo Goya’ è il titolo dello spettacolo musicale a cura del ‘Freddy Colt swingtet’. In programma, classici italiani della ‘Dolce Vita’ e successi internazionali anni 40/50/60/70. Appuntamento alle 21.30 all’Auditorium Comunale (ingresso libero).

In Piazza Chierotti ad Arma di Taggia andrà in scena un ‘Tributo ai Queen’: musica, video, effetti speciali e grandi emozioni grazie all’Innuendo Queen Tribute Band.

Sagre



Per tutto il mese di agosto continuano ancora le sagre proposte da numerosi paesi.

La ‘Sagra du pan fritu’ ad Armo propone sabato e domenica stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia. Non mancheranno attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link).



A Ceriana si potranno trascorrere due giorni con la Sagra della Salsiccia alla Serianasca. Si tratta di un evento gastronomico e musicale che si svolgerà dalle ore 20 in Piazza Rubini e Piazza Santa Marta.

La 46a edizione della ‘Sagra della Frandura’ dà appuntamento domenica a Montalto Ligure a partire dalle ore 12. In programma degustazione del piatto tipico, mercatino artigianale, musica ed animazione, visite guidate, serata danzante (più info).

La Sagra dei Cruseti sarà protagonista a Rocchetta Nervina dalle ore 20 di domenica. I Cruseti sono un tipo pasta preparata a mano a forma rettangolare prima di intervenire con un pizzico fatto con le dita per conferire la tipica forma a farfalla. Ad attendere i partecipanti sarà dunque una serata gastronomica allietata da musica live a cura dei ‘Lost in Blues’.



Per scoprire altri eventi e i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni.