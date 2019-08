La guida completa alla Laguna Blu

Come certamente saprete, l'Islanda è una terra davvero incredibile da scoprire: paesaggi da sogno, quasi lunari, cascate dall'incredibile potenza, gayser antichissimi, lande mozzafiato...tutto ciò ci suggerisce che una settimana (meglio sarebbero dieci giorni, ma si fa quel che si può) di vacanza in questa magica isola è ciò che ci serve se vogliamo un viaggio pieno di avventure, esperienze altrimenti impossibili da fare e fotografie che i nostri amici di certo non si stuferanno di guardare. Tutto questo, e molto di più sta su un'isola chiamata Islanda. Dobbiamo però dedicare molte delle nostre righe a un'attrazione che è decisamente uno dei fiori all'occhiello di questa isola, la rinomata Laguna Blu. Prima però, il lato pratico: una cosa fondamentale fare è procedere al noleggio di un auto in Islanda, per poter girare l'isola a nostro piacimento e con i tempi che desideriamo.

Ma veniamo appunto alla meravigliosa Laguna Blu. Campi di lava tutto attorno, muschi di un verde scurissimo, il tutto a fare da contrasto alle acque del colore più incredibile che abbiate mai visto: il blu opaco di questo lago vi lascerà certamente senza parole. Posta a soli 15 minuti dall'aeroporto di Reykjanes, e a mezz'ora dalla capitale Reykjavik, ecco che anche la sua posizione la rende una tappa allettante: farvi una sosta appena giunti sull'isola o appena prima di lasciarla diventa praticamente obbligato.

Una spa aperta tutto l'anno, con le acque della temperatura perfetta per ristorarsi dal rigido clima dell'isola (parliamo di 39 gradi centigradi stabili in qualunque periodo dell'anno!)

Era il 1981 quando un ragazzo che soffriva di psoriasi, Valur Margeirsson, decise di chiedere il permesso al direttore della centrale di fare il primo bagno allo scopo di alleviare il suo fastidioso disturbo e, a onor del vero, le acque della laguna blu fecero magnificamente il loro. Da lì a sei anni, ecco che il primo piccolo stabilimento venne aperto nei pressi delle acque semi-miracolose. Da quel momento la zona divenne una vera e propria attrazione, pronta ad accogliervi con le sue proprietà lenitive e rigeneranti. Non solo la vostra pelle sarà rigenerata: pensate che ogni 48 ore l'acqua presente nella laguna subisce un completo ricambio, permettendole di essere sempre pulita e rinnovata grazie al costante scorrimento del liquido all'interno della laguna. "Acque sempre diverse scorrono per coloro che si immergono negli stessi fiumi" osava dire Eraclito, e noi siamo qui per confermarlo, soprattutto se i fiumi diventano lagune e si tratta dell'Islanda.



Ma di cosa parliamo, quando parliamo di Laguna Blu? Sostanzialmente, di una meravigliosa spa accessibile a tutti i bambini dai 2 ai... 99 anni! Un luogo meraviglioso che si è formato nel 1976 vicino alla centrale geotermica di Svartsengi: si tratta infatti dell'acqua in eccesso della centrale, che estrae vapore e acqua calda, e che ha formato una laguna depositandosi sui detriti silicei scompostisi dalla sua struttura in seguito appunto al raffreddamento dell'acqua in eccesso. Secondo alcuni, questa laguna è quasi un disastro ambientale, ma in realtà è decisamente più sensato considerarla un caso fortunato. Parliamo infatti di acqua marina, completamente pulita e priva di prodotti chimici e ricca di minerali come la silice (perfetti per la nostra pelle), e con una temperatura al suo interno costantemente attorno ai 39°. Immaginate questo fantastico specchio d'acqua vissuto in tarda serata, per godersi il sole di mezzanotte o le aurore boreali, che d'inverno colorano il cielo di poetiche vampe di colore. E voi comodamente immersi in questa calda e celestiale vasca d'acqua, a regalarvi un po' di beneficio per il corpo, la pelle e lo spirito.



Proprio per queste incredibili qualità taumaturgiche e benefiche, la Laguna Blu è diventata una delle attrazioni più popolari di questa incredibile terra, paragonabile solo al celeberrimo giro turistico del Circolo d'Oro, l'anello di 300 km che corre a sud di Reykjavik percorrendo l'area dei parchi nazionali, delle cascate e dei famosissimi geyser. Riviste geografiche e turistiche come il National Geographic e Condé Nast Traveller hanno inserito la Laguna Blu tra le 25 meraviglie del mondo e le 10 spa più incredibili del pianeta, regalando a questo luogo incantato la celebrità internazionale.



Certo, c'è anche un rovescio della medaglia, in tutta questa popolarità improvvisa: ormai, per poter entrare nella Laguna Blu, occorre prenotare con largo anticipo, anche di numerose settimane. Va detto però che questa fatica potrebbe portare anche un'ulteriore ricompensa, se, oltre che delle meraviglie della natura e del benessere, subite il fascino del contatto ravvicinato con le celebrità. In questa spa, infatti, sono solite aggirarsi numerose celebrità: e se la presenza di Björk non può stupirci, essendo la cantante proprio islandese, altri famosi esponenti del jet-set sono decisamente più sorprendenti. Chi lo sa, magari potreste ritrovarvi intenti a sciacquarvi nelle fantastiche acque lenitive della Laguna Blu insieme a Beyoncé e Jay Z, o a Kim Kardashian e Kayne West.



Insomma, se cercate un motivo in più per visitare l'Islanda, non c'è dubbio che la Laguna Blu sia quello giusto!