Diano Marina ci riprova per la 'Bandiera blu': è stato affidato l'incarico per ottenerla nel 2020

Diano Marina ci riprova e si candida per ottenere finalmente la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento dato dalla Foundationfor Environmental Education (FEE) alle località balneari con le spiagge e i mari più puliti e accessibili.

La città degli aranci è stata esclusa dall'assegnazione delle bandiere blu per l'estate 2019, arrivate ai comini di Imperia, Sanremo, Riva Ligure, Bordighera, Arma di Taggia, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare.

Il Sindaco Giacomo Chiappori, il giorno delle assegnazioni delle bandiere aveva dichiarato a Imperia News che il suo comune avrebbe avuto tutti i requisiti, ma l'ingegnere che seguiva la pratica (l'ex dirigente Stefano Sciandra ndr) era andato via, per cui non era stato possibile completare l'iter.

Chiappori aveva rimandato all'anno prossimo. Ed è proprio per il 2020 che il Comune ha deciso di affidare il supporto tecnico per l'ottenimento dell'agognato riconoscimento all'ingegnere, esperta in tematiche ambientali, Benedetta Vassallo.