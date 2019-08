Il Torrione di Vallecrosia l'indirizzo giusto per provare gioie e sapori del Ponente ligure

Nel suo ristorante troverete in carta piatti basati su eccellenti materie prime: pescato locale, olio e verdure prodotte direttamente dai titolari. Ma anche i frutti esotici coltivati a km 0 a Ventimiglia e abbinati al pesce crudo, oppure preparazioni con l’originale Cipolla egiziana ligure, di cui lo chef è un entusiasta sostenitore. Antipasti con abbinamenti creativi e primi piatti preparati con grande cura come le pappardelle con calamaretti e verdure o i ravioli di patate e porri con sugo di triglia. Il pescato del giorno, in frittura mista o arrosto con le verdure grigliate. Interessanti i dolci, con una deliziosa impronta francese. Particolarmente curata la presentazione dei piatti. Ampia scelta dei vini, in particolare per le etichette locali. Per la qualità della cucina e dell’accoglienza è stato inserito nella guida dei ristoranti della Tavolozza.