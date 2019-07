Sanremo: omaggio a Italo Calvino in piazza San Siro, la mail della nostra lettrice Valeria Rebusso

Una nostra lettrice di Milano, Valeria Rebusso, ci ha scritto per commentare l’evento (di cui Sanremo News è media partner) che si è svolto ieri in piazza San Siro:

“Ieri sera ho partecipato allo splendido omaggio a Italo Calvino che si è tenuto in piazza San Siro e che mi ha permesso di conoscere per la prima volta un personaggio straordinario come Libereso Guglielmi. Sono di Milano ed una appassionata lettrice di tutti i libri di Calvino, che ho letto più volte e mi sono sempre chiesta perché la città di Sanremo faccia poco o nulla per ricordare questo scrittore di fama internazionale. Ieri ho ascoltato con interesse gli interessanti racconti su Italo e il suo incontro con Libereso e inoltre ho molto apprezzato anche l’interpretazione del brano ‘Un pomeriggio Adamo’ fatta dal giovane attore Christian Gullone. Ho provato una grande sorpresa anche scoprendo che a Sanremo c’è un gruppo di persone che si impegnano per una bella iniziativa sui temi della sostenibilità ambientale tenendo vivo il ricordo del giardiniere di Calvino. Tramite il, suo giornale volevo fare i miei complimenti agli organizzatori dell’evento”.