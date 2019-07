Imperia: grande successo di pubblico all'incontro con Paola Cereda per la rassegna 'Due Parole in Riva al Mare'

Serata splendida ieri con Paola Cereda e il gruppo di lettura Frammenti per la presentazione di 'Quella metà di noi', Giulio Perrone editore, nell'ambito della rassegna letteraria 'Due Parole in Riva al Mare'.



L'autrice, con grande empatia ha raccontato come nascono le sue storie, cosa si aspetta dai lettori, la potenza dei libri e le relazioni che creano. Un libro a misura, ha definito l'autrice, che vuole raccontare la nostra società e la rivincita di una donna che si rimette in gioco inseguendo quella metà nascosta.



"Una serata unica e speciale grazie al potere e alla bellezza delle parole che tanto amiamo, commentano gli organizzatori.



"Vi aspettiamo domenica alle 11 in spiaggia ai Bagni Ú Nustromu con Marco Magnone per la sua prima tappa del booktour per presentare il suo nuovissimo libro 'La mia estate indaco' Mondadori_libri_ragazzi, e alle 18 sempre con Marco Magnone per il Trekking letterario al chiaro di luna (per info e iscrizioni chiamare 3392877093).