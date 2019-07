Sanremo: uno sponsor per il palco di Pian di Nave, nelle intenzioni del Comune un'idea anche per la pista ciclabile

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la pubblicazione di un bando che va alla ricerca di sponsorizzazioni per l’allestimento del palco di Pian di Nave, vicino alla Fortezza di Santa Tecla, fa utilizzare come sede di spettacoli musicali e culturali nel periodo compreso tra metà luglio e metà settembre.

Le intenzioni dell’Assessore al Turismo e vice Sindaco Alessandro Sindoni, sono quelle di proporre ad eventuali aziende autorizzate il nome del palco, come avviene per altre location come palazzetti dello sport ed altro in giro per l’Italia. L’idea è quella di proporre una o più sponsorizzazioni per una cifra pari a 40mila euro.

Ovviamente il tempo disponibile per la ricerca di un eventuale sponsor è ridotto, ma l’Amministrazione comunale matuziana confida di poter attirare aziende interessate alla proposta, in virtù della notorietà della città dei fiori e della musica. Non è da escludere che l’idea della sponsorizzazione di location e luoghi turisticamente attrattivi, possa essere utilizzata anche in altre situazioni, come ad esempio la pista ciclabile.