Sanremo: invece di aprire al transito dei pedoni altre catene in galleria Francia, la laconica riflessione di 'in vejiu sanremascu'

"Passando sempre nella galleria Francia, cioè quella incatenata per i pedoni da più di tre anni, mi viene da pensare: chissà se per il 2099 ci sarà un’Amministrazione Comunale che deciderà finalmente di risolvere il problema. Ora hanno aggiunto altre catene. Credevo che durante la campagna elettorale qualche candidato avrebbe portato il problema sul tavolo, ma così non è stato. Ma si sono ben guardati di parlarne!!!

Spero che qualcuno prenda a cuore e provi a fare qualcosa (povero illuso!!!) ma ci spero sempre anche se chi vive sperando muore c... do. Un grazie sincero a tutto il mondo politico sanremese!!!!

In vejiu sanremascu".