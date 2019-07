Saldi, street food e relax: la tua shoppingexperience al Molo 8.44

Da sabato 6 luglio spazio agli speciali e convenienti saldi al Molo 8.44 di Vado Ligure! Ma non sarà l’unica novità, infatti nel lungo weekend del 12-13-14 luglio sbarca anche la Hop Hop Street Food. I truck saranno presenti nel centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per abbinare nelle pause dagli acquisti un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità in arrivo dal nostro Bel Paese e dal resto del mondo.

Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center più grande della Liguria.

Ingresso gratuito, posti a sedere e orario da venerdì 12 fino a domenica 14 fino alle 24.00 per poter immergersi a 360° in un’imperdibile shopping experience.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

