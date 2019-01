Scuola dell'infanzia a Sanremo: quale scegliere? Testimonianza di una mamma felice

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di una nostra lettrice in merito alla scuola per l'infanzia Arcobaleno.

Sono la mamma di un bambino che sta frequentando la scuola materna Arcobaleno, in via Giordano Bruno (piazza Eroi). Il mio personale giudizio su questa scuola (personale, ma condiviso in pieno anche dalle altre mamme) è assolutamente positivo e lusinghiero sotto ogni punto di vista. Nel suo complesso, l’offerta di questa scuola comunale, quindi non a pagamento, credo sia superiore allo standard medio delle scuole non private. A partire dalle maestre, di una bontà dolcezza disponibilità tali da andare oltre il loro ruolo di insegnate con tutti i bambini, soprattutto quelli più bisognosi di attenzione. Sono un team affiatato che lavora insieme da molti anni. L'armonia che regna fra di loro è un fattore molto importante perché genera un ambiente rilassato e accogliente nel quale i piccoli crescono sereni. La struttura poi è di recentissima ristrutturazione e offre molto più di quanto ci si possa aspettare da una scuola statale. Penso alla cucina interna. Alla stanza adibita per la nanna. A uno spazio aperto dove giocare e persino coltivare un piccolo orto. A una sala per la pittura. Stanze grandi, dotate di ampie vetrate illuminate dalla luce del sole per tutto il giorno. Alla LIM, la lavagna multimediale, credo presente solo in questo asilo. A un corso di psicomotricità. Chi è a contatto con l’universo scuola pubblica lo sa bene e per tutti gli altri assicuro che questa offerta nella sua globalità è tutt’altro che scontata e non è da sottovalutare soprattutto quando in gioco c’è il benessere psicofisico e la crescita dei nostri figli. Spesso si sente parlare di scuole decadenti, trascurate, fredde, vecchie e senza manutenzione. Anche io ne ho visitate alcune (per non dire la quasi totalità) che rispondevano a questo identikit. La scuola Arcobaleno è tutto l’opposto. Spero con questo di esser stata utile a tutti quei genitori alla ricerca della scelta giusta per i propri figli.