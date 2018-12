Bordighera: a conclusione della 14ª edizione di 'Ponente Film Festival', domani premiazione del concorso 'Critici in Erba'

Domani, mercoledì 19 dicembre, alle 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Bordighera, avrà luogo la premiazione del concorso Critici in Erba.



"Saranno presenti il Sindaco Vittorio Ingenito e gli Assessori Stefano Gnutti, titolare, tra le altre attività, dei rapporti con le scuole, e Melina Rodà, responsabile del settore manifestazioni. Ultimo atto, per la 14ª edizione di Ponente Film Festival, che si è svolta dal 2 al 15 dicembre tra Sanremo e Bordighera. Un appuntamento importante perché racchiude lo spirito del Festival, in gran parte dedicato al futuro che si può leggere negli occhi delle nuove generazioni. La manifestazione ha infatti dedicato le proiezioni mattutine agli studenti: medie inferiori e superiori, ma anche elementari e addirittura scuole dell’infanzia. In tanti hanno aderito al progetto, cui tiene in modo particolare La Decima Musa, l’associazione culturale organizzatrice dell’evento nelle persone di Alessandra Cinzia Mondini, direttore artistico, e Marina Pratelli, giornalista e ufficio stampa, coadiuvate nel rapporto con gli Istituti Scolastici da Claudia Roggero. Un esperimento iniziato l’anno scorso, molto gradito dai giovani e giovanissimi allievi e dagli insegnanti che li hanno incoraggiati, accompagnandoli alle proiezioni e sostenendo la loro voglia di mettersi in gioco con curiosità e passione. Un’idea semplice: assistere a uno dei film in programma al mattino, sottoposti in precedenza all’attenzione delle scuole, e scrivere una relazione, anzi, una vera e propria critica cinematografica. Tutti hanno scelto il lungometraggio d’animazione giapponese Rudolf, alla ricerca della felicità: attraverso le vicissitudini di un gattino smarrito, passa una bella lezione di amore per la cultura, e di amicizia, coraggio e forza d’animo per affrontare i cambiamenti con cui la vita mette alla prova, senza smettere mai di sperare e sognare. A volte si è cimentata l’intera classe, a volte piccoli gruppi, a volte un solo studente in componimenti interessanti, attenti, profondi.



Queste, le scuole che hanno partecipato e saranno premiate: Classe 1ª media (secondaria di primo grado) sez. A di Coldirodi, accompagnata dalla Prof. Serena Crespi; Classe 1ª media (secondaria di primo grado) sez. C dell'I.C. Sanremo Ponente, scuola media Nobel, accompagnata dal Prof. Riccardo Crespi; Classe 2G dell'Istituto Fermi di Ventimiglia, accompagnata dalla Prof. Germana Montaldo ((premiamo l'unico alunno che ci ha scritto); CCR Cavour Roverino accompagnato dalla Prof. Tiziana Pastor. Un premio di consolazione interesserà i bambini della scuola elementare di Ospedaletti. Un ringraziamento affettuoso anche ai piccolissimi interpreti del corto anti bullismo Mi chiamo Giancarlo Catino, presentato al Festival: gli alunni della Scuola dell’infanzia di Ventimiglia Alta IC n. 2 Cavour che hanno aderito al progetto Uniti per la legalità - Bulloni svitati, coordinati da Roberta Masi. Il Concorso gode del prestigioso patrocinio delle Presidenze di Camera e Senato, che hanno donato due medaglie. Da parte della Decima Musa, invece, un sostegno per le attività didattiche".