Benza diventa unico rivenditore autorizzato tra Imperia e Savona del marchio 'John Deere', primo costruttore al mondo di prodotti per la cura del giardinaggio

La storica ditta Benza di Sanremo, specializzata nell'outliving e nei prodotti dedicati al mondo del giardinaggio, dal 1° dicembre è diventato unico rivenditore autorizzato nelle province di Imperia e di Savona del brand John Deere, tra i primi cento marchi al mondo più conosciuti e primo costruttore al mondo di prodotti dedicati alla cura del giardinaggio.

"È per noi una grande soddisfazione poter contare su un'azienda come la John Deere" spiega l'amministratore delegato della Benza srl ."Si tratta di un'azienda presente in Italia con un'importante fatturato che conta su più di settanta stabilimenti e 65.000 dipendenti in tutto il mondo. Grazie alla John Deere, possiamo proporre prodotti eccellenti realizzati con materiale di costruzione di livello ad un ottimo rapporto qualità/prezzo."

Curiosità, il marchio è talmente riconosciuto da essere stato inserito in due film: in 'Una storia vera' di David Linch, il protagonista gira l'America per andare a trovare il fratello con un trattore John Deere, mentre nel film 'The Perfect Storm' è George Clooney ad indossare un cappello griffato con il noto brand.

Oltre ad essere primo produttore al mondo di prodotti per la cura del giardinaggio, la John Deere ha anche realizzato una linea giochi, con trattori giocattolo modellini e trattori cavalcabili.

Per ogni informazione, Benza si trova a Sanremo, in via Giovanni Pascoli 163 a pochi passi dall'Aurelia BIS direzione Ospedale. L'orario di apertura è dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Per info il numero 0184531855, la fan page https://www.facebook.com/benza.giardino/ e il sito www.benzashop.it