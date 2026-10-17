Delecour domina, lo European Historical Rally Championship di Sanremo è suo

Arriva il verdetto che non è mai stato in discussione: Francois Delecour vince la tappa sanremese dello European historical rally Championship con il tempo complessivo di 1:49'23.0. Il francese vince, anzi stravince, una competizione che non è mai stata in discussione, con un vantaggio di 56 secondi su Maciej Lubiak, e porta a casa una due giorni in cui è rimasto in testa alla classifica generale dal primo all'ultimo atto, alternando ogni tanto il miglior tempo con Lubiak, ma rimanendo sempre tra i migliori. A completare il podio il belga Freddy Loix. Fuori dai primi tre, ma comunque autori di una prestazione da segnalare, gli italiani Zippo e Nicola Arena, che completano il proprio rally in 1:52'49.9.

Questa edizione ha presentato un doppio volto con Delecour e Lubaik che si sono divisi le otto prove speciali della prima giornata di gara, vincendone quattro ciascuno, e chiudendo separati di 29”6. Cambia tutto nella seconda tappa, quella di sabato, con il numero 1 Jari-Matti Latvala, affiancato dal giapponese Tomiya Maekawa che sale in cattedra. Il campione finlandese, in difficoltà nella prima tappa per la scarsa conoscenza delle prove del Ponente Ligure, fa valere la sua classe imponendosi nelle due prove speciali in scena nell'entroterra di Imperia. Ciò non è gli però stato sufficiente per risalire la classifica che lo vedeva penalizzato di dieci minuti per non essersi presentato all’ultimo Controllo Orario di venerdì sera ed essere poi uscito con sette minuti di ritardo (1’10 di penalità) dal parco assistenza di oggi. Una doppia penalizzazione che lo fanno precipitare in decima posizione finale. Delusione per i colori italiani che vedono il ritiro sulla prova di Ghimbegna, quando era quinto, di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis per uscita di strada senza danni all’equipaggio con la loro Porsche 911. Nella stessa prova escono di scena anche Alessandro Gino e Corrado Bonato che hanno rotto il cambio della loro BMW M3 mentre navigavano fra i primi dieci. Ripartiti questa mattina, hanno chiuso 22° assoluti. Dei 37 partiti hanno concluso la gara in 26.

Anche nel circuito italiano nessuna sorpresa, con Il Valli che chiude in 1:39'55.8, davanti a Elio Cortese di 23,2 secondi, che gli bastano per chiudere davanti a tutti la tappa del CIRAS. Come prevedibile, a completare il podio è il duo Volpato/Sordelli. Amaro in bocca invece per Maurizio Pagella e Roberto Brea, costretti al ritiro ancora prima della partenza. Alle 16 inizierà il passaggio attraverso Sanremo, con arrivo a Pian di Nave alle 17, mentre in questi minuti è partito il Rallye da Portosole, che proseguirà poi in serata a Carpasio - Ville S. Pietro e Caravonica - Rezzo.

Queste le classifiche finali

41º Sanremo Rally Storico - FIA EHRC

1) DELECOUR Francois; GORDON Fabrice 1:49'23.0

2) LUBIAK Maciej; DACHOWSKI Grzegorz 1:50'19.0

3) LOIX Freddy; TSJOEN Pieter 1:52'30.0

4) ZIPPO; ARENA Nicola 1:52'49.9

5) TISCHNER Jonas; CARL Joachim 1:53'22.2

41º Sanremo Rally Storico - CIRAS

1) 'IL VALLI '; CIRILLO Stefano 1:39'55.8

2) CORTESE Elio; LAMURA Ciro 1:40'19.0

3) VOLPATO Enrico; SORDELLI Samuele 1:44'24.9

4) GINO Alessandro; BONATO Corrado 1:46'24.9

5) BIANCO Riccardo; BARBIERO Matteo 1:46'46.7

41º Sanremo Rally Storico - Cirasc

1. 'ZIPPO'-ARENA (Subaru Impreza Gt) in 1:38'22.4

2. GAGGERO-MOIRANO (Opel Corsa Gsi) a 10'54.9

3. FRANCHINI-CALUFETTI (Mitsubishi Lancer Evo 6) a 13'54.1

4. DELFINO-PIERANI (Opel Corsa Gsi 16V) a 14'15.6

5. MARIOTTI-TRICOLI (Ford Escort Cosworth) a 15'33.1