Basket femminile, sei società unite in provincia di Imperia per far crescere 37 giovani atlete (Foto)

Unire le forze per dare un futuro alla pallacanestro femminile della provincia di Imperia. È l'obiettivo del progetto che vede collaborare sei società del territorio – Ventimiglia, Bordighera, Ospedaletti, BVC Sanremo, Olimpia Taggia Sanremo e BKI Imperia – per riunire 37 giovani atlete e consentire loro di allenarsi e crescere insieme, partecipando a tre campionati regionali.

Un risultato raggiunto nonostante le difficoltà organizzative, tra regolamenti, tesseramenti, disponibilità di allenatori e palestre. Ostacoli che non hanno fermato la volontà dei club di costruire un percorso comune, puntando sulla continuità dell'attività sportiva e sulla possibilità di offrire alle ragazze occasioni di confronto con altre coetanee.

“Abbiamo dovuto superare ostacoli legati a regolamenti, tesseramenti, disponibilità di coach e palestre, ma l'entusiasmo dimostrato dalle ragazze in ogni allenamento ci ha convinto ad insistere fino ad arrivare alla meta”, commenta Mario Casella, presidente dell'Olimpia. “È doveroso ringraziare Patrizia Martini e Gabriele Lubatti, veri trascinatori del movimento, ma soprattutto i genitori che si prodigano per spostare le ragazze in quelle che sono le uniche palestre baricentriche e disponibili nella provincia”.

Il progetto nasce anche dalla volontà di offrire alle giovani cestiste un ambiente in cui confrontarsi e migliorare attraverso un'attività specificamente dedicata al basket femminile. Un passaggio importante, come sottolinea Ezio Arduino, responsabile tecnico dell'iniziativa, istruttore nazionale ed ex allenatore di squadre femminili di Serie A.

“Conosco bene il mondo della pallacanestro femminile e so che le ragazze, spesso abituate ad allenarsi e a giocare solo con i maschi, si trasformano in vere atlete quando si trovano a competere e ad imparare in un gruppo femminile”, spiega Arduino. “Quello a cui stiamo assistendo, lo vedo dai loro occhi, deriva dall'aver dato loro la speranza di giocare a basket anche nei prossimi anni”.

Le 37 atlete saranno impegnate in tre diverse competizioni regionali, ciascuna con i colori di una società di riferimento, ma con la possibilità di attingere alle giocatrici messe a disposizione dai club coinvolti. L'Under 13 scenderà in campo come Olimpia Basket, l'Under 14 come BVC Sanremo e l'Under 15 come BV Ospedaletti.

Gli allenamenti e le partite si svolgeranno tra le palestre del Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo, e la palestra scolastica di Taggia, strutture individuate per consentire alle squadre di portare avanti il programma sportivo.

Il primo appuntamento è in calendario oggi, sabato 17 ottobre alle 17.30, con il debutto della formazione Under 15. Le ragazze, guidate da coach Alessandro Veneziano, ospiteranno a Taggia il Canaletto La Spezia, avversario indicato come particolarmente competitivo.

Per il movimento cestistico femminile del Ponente, l'avvio dei tre campionati rappresenta il primo passo concreto di una collaborazione che punta a superare i limiti delle singole realtà, mettendo in comune risorse e competenze per garantire alle giovani atlete maggiori opportunità di crescita e di continuità sportiva.