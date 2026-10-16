Rally di Sanremo, si accendono i motori: al via lo Storico e la Coppa dei Fiori, attesa per il Nazionale

Scatta questa mattina alle 8.30 da Pian di Nave la tre giorni motoristica del Rally di Sanremo, con il via alle competizioni che riportano sulle strade della Riviera e dell'entroterra alcuni dei protagonisti più attesi della stagione. L'antipasto è dedicato al 41° Sanremo Rally Storico, che conta 79 concorrenti iscritti, seguito dalla 40ª Coppa dei Fiori, la gara di regolarità per auto storiche con 25 vetture al via. Un appuntamento che rinnova una tradizione sportiva profondamente legata alla Città dei Fiori e che, anche quest'anno, coinvolge equipaggi, squadre, appassionati e operatori del settore. Sanremo torna così a essere il centro di un calendario che affianca vetture moderne, auto storiche e competizioni di regolarità, con prove speciali che attraversano alcuni dei tratti più suggestivi e impegnativi del Ponente ligure.

Il programma motoristico si sviluppa su più giornate e coinvolge diversi comuni del territorio, con Sanremo nel ruolo di quartier generale. Pian di Nave ospita le partenze e gli arrivi, Santa Tecla accoglie direzione gara e sala stampa, mentre in via Adolfo Rava trova spazio il parco assistenza, dove meccanici e tecnici lavorano sulle vetture tra una prova e l'altra. Piazza Colombo è invece uno dei punti di riferimento per i riordini degli equipaggi. Una macchina organizzativa articolata, che richiede una stretta collaborazione tra organizzatori, amministrazioni, forze dell'ordine e personale di sicurezza. Per residenti e visitatori sarà una settimana da vivere anche prestando attenzione alle modifiche temporanee alla circolazione, previste sia in città sia lungo le strade dell'entroterra interessate dai passaggi delle vetture.

Il Rallye moderno, sfida decisiva per il titolo italiano

Il momento più atteso del fine settimana sarà il 73° Rallye Sanremo, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e appuntamento valido anche per l'European Rally Trophy. La gara assegnerà il titolo tricolore assoluto, con il confronto tra Roberto Daprà e Boštjan Avbelj, entrambi al volante di una Škoda, e la presenza di Andrea Crugnola, vincitore della passata edizione. La competizione moderna prevede complessivamente 410,80 chilometri, dei quali 153,43 cronometrati, suddivisi in undici prove speciali. Un percorso impegnativo, nel quale saranno determinanti la capacità di gestire il ritmo, la precisione di guida e la scelta delle strategie, soprattutto sulle strade dell'entroterra, dove ogni errore può costare secondi preziosi.

La giornata di sabato 17 ottobre si aprirà con lo shakedown a San Romolo, previsto dalle 7.30 alle 10.30 per i piloti prioritari e gli iscritti ai campionati CIAR, con una seconda sessione dalle 10.30 alle 13.00 per gli altri equipaggi. La partenza ufficiale è fissata alle 14.47 da Pian di Nave, mentre alle 15.00 il pubblico potrà assistere alla prova spettacolo di Porto Sole, un tratto cronometrato di 2,06 chilometri che porterà le vetture nel cuore della città, in uno scenario particolarmente suggestivo. Nel tardo pomeriggio la gara proseguirà sulle prove Carpasio-Ville San Pietro, lunga 14,70 chilometri, e Caravonica-Rezzo, di 24,83 chilometri. Dopo il rientro a Sanremo, le vetture raggiungeranno il parco assistenza di via Adolfo Rava e il riordino notturno di piazza Colombo.

Domenica 18 ottobre sarà la giornata decisiva per la classifica. La seconda tappa scatterà alle 7.00 da piazza Colombo e porterà gli equipaggi ad affrontare due passaggi su ciascuna delle tre prove speciali in programma. La Bignone, sulla San Romolo-Ghimbegna, misura 10,28 chilometri, con passaggi previsti alle 7.49 e alle 12.37; la Vignai, sulla Ghimbegna-Badalucco, si sviluppa per 19,14 chilometri, con transiti alle 8.10 e alle 12.58. La Semoigo-Bajardo, lunga 7,39 chilometri, sarà invece affrontata alle 10.03 e alle 14.51: proprio il secondo passaggio costituirà la Power Stage, con punti supplementari per il campionato. L'arrivo ufficiale è previsto alle 16.30 a Pian di Nave, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva con la premiazione degli equipaggi.

SanremoNews seguirà la gara minuto per minuto

Anche quest'anno SanremoNews seguirà il Rally di Sanremo con aggiornamenti in tempo reale, per consentire ai lettori di seguire l'andamento delle diverse competizioni senza perdere i passaggi più importanti. Dalla home page del quotidiano sarà possibile accedere, attraverso gli appositi link ai tempi, ai risultati aggiornati e alle classifiche delle gare. Il racconto proseguirà con notizie, fotografie e aggiornamenti dal percorso, per documentare l'evoluzione delle prove e le prestazioni degli equipaggi.

L'obiettivo è offrire una copertura che accompagni i lettori durante tutte le giornate di gara, dallo Storico alla Coppa dei Fiori, fino al Rallye moderno e agli altri appuntamenti del calendario. Le classifiche e i tempi consentiranno di seguire i confronti sportivi, mentre le immagini e le notizie racconteranno anche l'atmosfera che si respirerà tra il lungomare, il parco assistenza e le strade dell'entroterra. Un servizio pensato per gli appassionati di motori e per chi vuole conoscere da vicino una manifestazione che, ogni anno, richiama a Sanremo equipaggi e pubblico provenienti da diverse zone d'Italia e dall'estero.

Il Rally Storico chiude la stagione tricolore

Il 41° Sanremo Rally Storico rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore prestigio del programma. La competizione, in calendario venerdì 16 e sabato 17 ottobre, è valida per il Campionato Europeo e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e prevede dieci prove speciali per un totale di 151,37 chilometri cronometrati. Le strade del Ponente saranno il teatro dell'ultimo confronto stagionale, con particolare attenzione alla sfida per il III Raggruppamento, ancora aperta tra Volpato, Bianco e Modica. Tra gli equipaggi attesi figurano anche nomi conosciuti nel panorama internazionale delle auto storiche, tra cui Jari-Matti Latvala, François Delecour e Freddy Loix. Il percorso comprende tratti impegnativi come la Vignai, la Langan e la Semoigo-Bajardo, che metteranno alla prova vetture e piloti.

La Coppa dei Fiori, giunta alla 40ª edizione, completa il quadro delle competizioni dedicate alle auto storiche con una formula differente, basata sulla regolarità e sulla precisione dei passaggi. Non conta soltanto la velocità, ma la capacità degli equipaggi di rispettare le medie e i tempi previsti lungo il percorso. La manifestazione è inserita nel calendario del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità e contribuisce a valorizzare il fascino delle vetture d'epoca, protagoniste di una disciplina nella quale esperienza, affiatamento tra pilota e navigatore e costanza di rendimento hanno un ruolo fondamentale. Le premiazioni e gli arrivi a Sanremo completeranno un programma che riunisce diverse generazioni di auto e appassionati.

Il Rally delle Palme e le vetture elettriche

Accanto alle gare principali, il calendario comprende anche il 27° Rally delle Palme, che coinvolgerà Sanremo e il territorio fino a Bordighera, con verifiche tecniche, shakedown e ricognizioni dei percorsi. La manifestazione porterà altri equipaggi sulle strade del Ponente, con prove speciali che riprendono alcuni dei tratti più conosciuti del rallysmo locale. Domenica 18 ottobre è previsto l'arrivo a Bordighera, mentre la gara si svilupperà attraverso passaggi cronometrati sulle strade dell'entroterra, tra cui la Vignai e la Semoigo-Bajardo. L'intreccio tra le diverse competizioni richiede un'organizzazione attenta delle partenze, dei controlli e della gestione del traffico, per consentire lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza.

Nel programma della settimana trova spazio anche il Sanremo Rally Electric, appuntamento dedicato alle vetture elettriche e alla Opel Mokka Cup, che amplia ulteriormente il panorama della manifestazione. La presenza di auto a propulsione elettrica affianca le competizioni tradizionali e introduce un elemento di novità in un evento che continua a rinnovarsi, mantenendo però saldo il legame con la storia del rally sanremese. Il risultato è un calendario motoristico articolato, che dal 14 al 18 ottobre porta in Riviera gare, verifiche, assistenza tecnica e momenti di incontro con il pubblico. Per Sanremo si tratta anche di un'occasione di promozione turistica, con ricadute sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sulle attività commerciali.

Sicurezza, l'appello degli organizzatori agli spettatori

La sicurezza resta uno degli aspetti fondamentali della manifestazione. L'organizzazione ha predisposto un dispositivo che comprende circa 300 commissari di percorso e oltre dieci ambulanze, distribuiti lungo le prove speciali. Il presidente del comitato organizzatore, Sergio Maiga, ha richiamato l'importanza della collaborazione del pubblico: "Non ci può essere sicurezza senza la collaborazione degli spettatori". Gli appassionati sono invitati a rispettare le aree consentite, a non sostare nei punti vietati e a seguire sempre le indicazioni dei commissari e del personale di servizio. Prima del passaggio delle vetture, gli addetti controlleranno il corretto posizionamento degli spettatori e potranno chiedere di spostarsi in zone sicure.

Gli organizzatori ricordano inoltre che, trenta minuti prima del passaggio delle vetture, non sarà più possibile camminare lungo la prova speciale. Una volta raggiunta un'area autorizzata, gli spettatori dovranno rimanere nella posizione assegnata, evitando spostamenti che possano mettere in pericolo sé stessi e gli equipaggi. Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza può comportare anche l'annullamento della prova. Le raccomandazioni valgono per tutte le gare, sia per quelle riservate alle auto storiche sia per il Rallye moderno: lo spettacolo dei motori deve svolgersi nel rispetto delle regole e della sicurezza di concorrenti, pubblico e addetti ai lavori.

Divieti e limitazioni alla viabilità: tutte le informazioni

L'ordinanza della Polizia Municipale disciplina la circolazione a Sanremo e nell'entroterra durante le giornate del Rally, con divieti di transito, divieti di sosta con rimozione forzata e modifiche temporanee ai sensi di marcia. Le disposizioni sono differenziate per zona e fascia oraria. Residenti e automobilisti sono invitati a controllare la segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni degli agenti e del personale dell'organizzazione. Nelle aree interessate dai divieti, i veicoli in sosta irregolare potranno essere rimossi.

Le principali limitazioni a Sanremo:

Piazzale Carlo Dapporto e lungomare Italo Calvino: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 14.00 di mercoledì 14 ottobre alle 24.00 di domenica 18 ottobre.

Via Adolfo Rava: divieto di transito e di sosta nello stesso periodo, dalle 14.00 del 14 ottobre alle 24.00 del 18 ottobre, con le disposizioni necessarie per le attività del parco assistenza e delle verifiche tecniche. Sabato 17 ottobre, nella porzione interessata dal mercato ambulante, le attività commerciali sono previste dalle 6.00 alle 16.00.

Lungomare Vittorio Emanuele II: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, nei tratti indicati dalla segnaletica, dalle 12.00 del 14 ottobre alle 24.00 del 18 ottobre.

Corso Nazario Sauro: dalle 8.00 di giovedì 15 ottobre, divieto di transito e di sosta sulla carreggiata lato mare tra i Giardini Vittorio Veneto e la diramazione verso il molo di ponente.

Pista ciclabile: divieto di transito per biciclette e pedoni dalle 00.00 del 15 ottobre alle 24.00 del 19 ottobre, nel tratto tra il cavalcavia del lungomare Vittorio Emanuele II e l'intersezione con via Nino Bixio.

Giardini Vittorio Veneto: dalle 8.00 del 15 ottobre alle 24.00 del 18 ottobre, divieto di transito e sosta sulla carreggiata lato mare, dall'aiuola davanti al civico 22 fino a corso Nazario Sauro. Sulla carreggiata lato monte sarà vietata la sosta e verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto individuato dall'ordinanza.

Via Gavagnin: divieto di sosta dalle 8.00 del 14 ottobre alle 24.00 del 18 ottobre; divieto di transito dalle 8.00 del 15 ottobre alle 17.00 del 18 ottobre, con esclusione dei veicoli del Rallye e dei mezzi di polizia, soccorso ed emergenza. I veicoli già parcheggiati nel tratto interessato potranno defluire seguendo le indicazioni del personale sul posto.

Le modifiche alla circolazione per le prove di sabato 17 ottobre:

Strada San Bartolomeo: dalle 6.00 alle 14.00, nel tratto tra via Ludovico Ariosto e strada Monte Ortigara, divieto di transito e sosta con rimozione forzata e istituzione del senso unico in direzione mare-monte.

Strada Monte Ortigara: dalle 6.00 alle 14.00, limitazioni nel tratto tra strada San Bartolomeo e la vasca dell'acquedotto.

Via Ludovico Ariosto: dalle 7.00 alle 14.00, divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico da San Giacomo verso San Bartolomeo. Per strada San Bartolomeo, strada Monte Ortigara e via Ludovico Ariosto sono previste deroghe per residenti, mezzi di Riviera Trasporti, scuolabus e veicoli del Rallye, secondo le indicazioni impartite dal personale presente. Restano naturalmente operative le esigenze dei servizi di emergenza e soccorso.

Le limitazioni nell'entroterra:

Strada Senatore Ernesto Marsaglia, nel tratto compreso tra il bivio di Bajardo, sulla SP 56, e il bivio di Perinaldo, sulla SP 61: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.30 alle 18.30 di venerdì 16 ottobre e dalle 6.00 alle 18.30 di domenica 18 ottobre.

Le disposizioni sono state predisposte per garantire lo svolgimento delle prove e la sicurezza lungo i percorsi. È quindi importante programmare gli spostamenti con anticipo, verificare le indicazioni sul posto e non lasciare i veicoli nelle aree interessate dai divieti. Il calendario completo delle gare, gli orari dei passaggi e le cartine dei percorsi sono disponibili anche attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

Sanremo si prepara così a vivere giorni intensi, tra la tradizione delle auto storiche, la regolarità della Coppa dei Fiori e la sfida decisiva del Rallye moderno. SanremoNews accompagnerà i lettori lungo tutto il fine settimana, con aggiornamenti, risultati in tempo reale, fotografie e la diretta della prova spettacolo di Porto Sole, per seguire da vicino ogni momento di una delle manifestazioni sportive più attese dell'autunno in Riviera.

(Sotto tutti i documenti scaricabili per seguire la gara con: programmi, tabelle, cartine ed elenco iscritti delle diverse gare)