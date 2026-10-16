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Sanremo Ospedaletti | 16 ottobre 2026, 09:05

Arrestato dalla Polfer di Savona un 34enne: deve scontare oltre dieci mesi per intralcio alla giustizia

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Genova per un reato commesso nel 2017 a Imperia. Dopo i controlli è stato accompagnato nel carcere di Marassi

Arrestato dalla Polfer di Savona un 34enne: deve scontare oltre dieci mesi per intralcio alla giustizia

La Polizia Ferroviaria di Savona ha arrestato un 34enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Genova. L’uomo è stato individuato dagli agenti mentre si trovava in procinto di salire a bordo di un treno. L’intervento è avvenuto nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, disposti per prevenire e contrastare i reati in genere, con particolare attenzione alle aree ferroviarie e ai viaggiatori in transito.

Gli operatori hanno invitato il 34enne a esibire un documento d’identità per procedere alle verifiche di rito. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che a suo carico risultava un provvedimento restrittivo ancora da eseguire. L’uomo doveva infatti scontare una pena residua di dieci mesi e venti giorni di reclusione per il reato di intralcio alla giustizia, commesso nel 2017 a Imperia. Una volta accertata la sua posizione, il 34enne è stato accompagnato negli uffici della Polizia per gli adempimenti previsti. Al termine delle procedure, gli agenti lo hanno condotto presso la Casa circondariale di Genova Marassi, dove è stato messo a disposizione dell’autorità competente per l’espiazione della pena residua.

L’operazione rientra nell’attività di controllo svolta dalla Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei convogli, attraverso verifiche sui passeggeri e accertamenti finalizzati a individuare persone destinatarie di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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