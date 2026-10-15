CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, giovedì 15 ottobre 2026

In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- JE SO’ PAZZO - ore 19.30 - 21.30 – di Nicola Prosatore – con Massimiliano Caiazzo, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Antonia Truppo – Biografico, Musicale – “Il film ripercorre la vita e la carriera di Pino Daniele, dall’infanzia difficile nei vicoli di Napoli alla scoperta della musica come mezzo per esprimere inquietudini, sentimenti e desideri. Tra affetti, amicizie e difficoltà personali, il giovane artista dà vita a uno stile inconfondibile, fondendo blues, jazz e tradizione napoletana. Il successo crescente lo porterà fino al memorabile concerto del 1981, consacrandolo tra i grandi protagonisti della musica italiana…”

Voto della critica: ***½

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- WHALEFALL: NELLA BALENA - ore 16.45 - 19.00 - 21.15 – di Brian Duffield – con Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, Jane Levy – Thriller, Avventura, Drammatico – “Dopo la morte del padre, il giovane Jay Gardiner si immerge nelle acque al largo della California per cercarne i resti e trovare finalmente pace. Durante l'immersione, però, viene inghiottito da un gigantesco capodoglio e si ritrova intrappolato nel ventre dell'animale, con appena un'ora di ossigeno a disposizione. Inizia così una disperata lotta per la sopravvivenza, durante la quale Jay dovrà affrontare le proprie paure e fare affidamento sugli insegnamenti del padre per trovare una via d'uscita…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MAMMINA - ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Rob Savage – con Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen – Horror – “Bela è una bambina che vive con la propria famiglia in una casa segnata da tensioni e difficoltà. La sua quotidianità viene sconvolta quando comincia ad avvertire la presenza di una misteriosa entità che si manifesta all’interno dell’abitazione. La creatura assume le sembianze di sua madre e inizialmente si mostra premurosa e rassicurante, tanto da riuscire a conquistare la fiducia della bambina. Bela la chiama ‘Altra Mamma’, ma quello che sembra quasi un rapporto di amicizia si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più inquietante. La presenza cerca infatti di insinuarsi sempre più profondamente nella vita e nella mente della bambina, diventando una minaccia non soltanto per lei ma per l’intera famiglia. Bela si trova così davanti a un incubo particolarmente angosciante: distinguere la vera madre dalla creatura che ne riproduce l’aspetto, la voce e l’apparente dolcezza. Mentre la situazione familiare precipita e l’entità diventa sempre più pericolosa, la bambina deve trovare il modo di resistere a una presenza intenzionata a conquistare definitivamente la sua fiducia e a entrare nella sua vita. Tratto dal romanzo ‘L’altra mamma’ di Josh Malerman, il film trasforma il legame tra madre e figlia in un terreno di paura, giocando sul terrore infantile di non riuscire più a riconoscere le persone che si amano…”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FRANKIE E LE CREATURE DIMENTICATE - ore 17.00 – di Steve Hudson – Animazione, Avventura, Commedia – “In un misterioso castello che domina la cittadina di Grubbers Nubbin, uno scienziato eccentrico dà vita a strane creature, per poi dimenticarsi della loro esistenza. A prendersi cura di tutti è Frankie, la sua prima creazione, che cerca di proteggere gli altri mostri dalla paura e dall’ostilità degli abitanti del villaggio. Quando arriva un impresario circense deciso a trasformarlo in un’attrazione, Frankie si lascia affascinare dalla promessa di fama, amore e riconoscimento. Inizia così un’avventura divertente e commovente, tra amicizia, desiderio di appartenenza e scoperta del proprio valore…”

Voto della critica: ***

- L’ESTRANEA - ore 19.15 - 21.30 – di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi – Thriller – “Bari, 1999. Anna e Walter Colonna sembrano incarnare il modello della famiglia perfetta: sono benestanti, hanno due figli e conducono un’esistenza invidiabile. Walter gestisce una prestigiosa sartoria di famiglia frequentata dall’alta borghesia barese; il giovane Tobia promette molto nel calcio, mentre Alice è stata scelta per partecipare a una pubblicità. Anna, moglie e madre apparentemente impeccabile, riversa sulla figlia anche il proprio sogno mai realizzato di diventare attrice. Dietro questa facciata, però, si nascondono inquietudini e fragilità che la donna cerca faticosamente di tenere sotto controllo. Ventisette anni dopo, a Roma, Anna si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice durante una notte di pioggia. Fra madre e figlia esiste ormai una profonda distanza e Anna decide che è arrivato il momento di rompere il silenzio. Il suo racconto torna all'estate del 1999 e alla festa organizzata dalla famiglia Colonna per l'ultimo Ferragosto del millennio. È allora che nella loro vita compare una misteriosa estranea, una donna capace di offrire ad Anna ciò che più desidera attraverso una serie di patti tanto seducenti quanto terribili. Quello che inizialmente sembra poter garantire successo e felicità si trasforma progressivamente in qualcosa di oscuro, e le conseguenze delle scelte compiute da Anna si abbattono sulla sua famiglia. Il passato, rimasto nascosto per oltre vent'anni, torna così a reclamare il proprio prezzo, costringendo madre e figlia a confrontarsi con il significato dell'amore, del sacrificio e con ciò che si può arrivare a fare convincendosi di agire per il bene dei propri figli…”

Voto della critica: ***½

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- PRIMETIME - ore 16.30 – di Lance Oppenheim – con Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Phoebe Bridgers – Thriller, Drammatico – “Nel 2006, il giornalista televisivo Chris Hansen conduce ‘To Catch a Predator’, un controverso programma investigativo che, attraverso operazioni sotto copertura e telecamere nascoste, smaschera predatori sessuali. Il successo è travolgente e trasforma il conduttore in una celebrità nazionale. Ma mentre la trasmissione conquista la prima serata, la ricerca di ascolti sempre più alti spinge Hansen e la sua squadra verso situazioni moralmente ambigue. Il confine tra informazione, giustizia e spettacolo diventa sempre più sottile, mettendo in discussione l’etica del giornalismo e il potere della televisione…”

Voto della critica: ***½

- THE SOCIAL: IL PREZZO DELLA VERITÀ - ore 19.00 – di Aaron Sorkin – con Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr – Drammatico, Thriller – “Frances Haugen è una giovane ingegnera che lavora per Facebook e che, dall’interno dell’azienda, entra in contatto con una grande quantità di documenti riservati. Quello che scopre la convince che il social network sia a conoscenza di alcuni degli effetti dannosi provocati dalle proprie piattaforme, in particolare sui più giovani, senza intervenire in maniera adeguata. Sempre più preoccupata da ciò che vede, Frances decide di rivolgersi a Jeff Horwitz, giornalista del Wall Street Journal. Tra i due prende forma una collaborazione delicatissima e rischiosa: per dimostrare quanto sta accadendo non bastano accuse o sospetti, servono prove e documenti interni capaci di sostenere un’inchiesta giornalistica di enorme portata. Frances deve quindi muoversi con estrema cautela all’interno di un sistema potentissimo, mentre Horwitz cerca di verificare il materiale e trasformarlo in un’indagine inattaccabile. Dalla loro collaborazione nasceranno i ‘Facebook Files’, destinati a sollevare interrogativi sul funzionamento delle piattaforme digitali, sulla salute mentale degli adolescenti, sulla diffusione di contenuti dannosi e sulle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche. Jeremy Strong interpreta Mark Zuckerberg, al centro di un sistema nel quale interessi economici, potere e controllo dell’informazione si intrecciano. Ispirato a eventi reali, il film racconta così una moderna battaglia di Davide contro Golia e, a tredici anni dagli eventi narrati in ‘The Social Network’, torna a interrogarsi sul potere acquisito dai social network e sulle conseguenze che le loro scelte possono avere sulla società…”

Voto della critica: ***

- STREET FIGHTER - ore 21.00 – di Kitao Sakurai – con Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Jason Momoa, David Dastmalchian – Azione, Avventura, Fantasy – “Nel 1993, Ryu e Ken Masters, due formidabili lottatori di arti marziali un tempo amici inseparabili, si ritrovano divisi da scelte difficili e ferite del passato. La misteriosa Chun-Li li convince a partecipare al World Warrior Tournament, una competizione che riunisce alcuni dei combattenti più pericolosi del mondo. Dietro gli spettacolari scontri si nasconde però una cospirazione mortale che costringerà i protagonisti a confrontarsi con i propri demoni e a mettere in discussione le loro alleanze. Tra rivalità, combattimenti e colpi di scena, la sfida si trasforma in una lotta per la sopravvivenza…”

Voto della critica: N.D.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE SOCIAL: IL PREZZO DELLA VERITÀ - ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Aaron Sorkin – con Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr – Drammatico, Thriller – “Frances Haugen è una giovane ingegnera che lavora per Facebook e che, dall’interno dell’azienda, entra in contatto con una grande quantità di documenti riservati. Quello che scopre la convince che il social network sia a conoscenza di alcuni degli effetti dannosi provocati dalle proprie piattaforme, in particolare sui più giovani, senza intervenire in maniera adeguata. Sempre più preoccupata da ciò che vede, Frances decide di rivolgersi a Jeff Horwitz, giornalista del Wall Street Journal. Tra i due prende forma una collaborazione delicatissima e rischiosa: per dimostrare quanto sta accadendo non bastano accuse o sospetti, servono prove e documenti interni capaci di sostenere un’inchiesta giornalistica di enorme portata. Frances deve quindi muoversi con estrema cautela all’interno di un sistema potentissimo, mentre Horwitz cerca di verificare il materiale e trasformarlo in un’indagine inattaccabile. Dalla loro collaborazione nasceranno i ‘Facebook Files’, destinati a sollevare interrogativi sul funzionamento delle piattaforme digitali, sulla salute mentale degli adolescenti, sulla diffusione di contenuti dannosi e sulle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche. Jeremy Strong interpreta Mark Zuckerberg, al centro di un sistema nel quale interessi economici, potere e controllo dell’informazione si intrecciano. Ispirato a eventi reali, il film racconta così una moderna battaglia di Davide contro Golia e, a tredici anni dagli eventi narrati in ‘The Social Network’, torna a interrogarsi sul potere acquisito dai social network e sulle conseguenze che le loro scelte possono avere sulla società…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CARLO ACUTIS IL GIOVANE SANTO - ore 16.45 - 21.15 – di Luca Salmaso – con la partecipazione della famiglia Acutis – Documentario, Biografico – “A vent’anni dalla scomparsa di Carlo Acutis, il documentario ripercorre la vita e l’eredità spirituale del giovane proclamato santo nel 2025. Attraverso testimonianze dei familiari e degli amici, fotografie, video privati e materiali inediti, emerge il ritratto di un adolescente appassionato di informatica, videogiochi e nuove tecnologie, ma anche profondamente legato alla fede e attento alle persone più fragili. Il racconto segue la sua breve esistenza, interrotta a soli 15 anni, fino al percorso di canonizzazione, esplorando il rapporto tra spiritualità, mondo digitale e ricerca del senso della vita…”

Voto della critica: ***½

- ZUSTISSIA - ore 19.00 – di Francesco Piras – con Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Paola Giannini, Jacopo Cullin, Philippine Leroy-Beaulieu, Geppi Cucciari – Drammatico – “Sardegna, 1991. Il pastore Beniamino Zuncheddu viene arrestato e condannato all’ergastolo per un triplice omicidio che sostiene di non aver commesso. Nonostante la sua innocenza, trascorrerà quasi 33 anni in carcere. La svolta arriva quando l’avvocato Mauro Trogu decide di riesaminare il caso, scoprendo errori investigativi e testimonianze controverse. Inizia così una lunga e difficile battaglia giudiziaria per ottenere la revisione del processo e restituire la libertà a un uomo ingiustamente condannato. Tratto dal libro ‘Io sono innocente’, il film racconta una storia vera di ingiustizia, perseveranza e ricerca della verità…”

Voto della critica: ***½



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- L’HANGAR ROSSO (film d'essai) – ore 18.00 - 21.00 – di Juan Pablo Sallato - con Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández - Drammatico – “Subito prima del colpo di stato che avrebbe posto fine al governo cileno di Salvador Allende e instaurato la dittatura di Pinochet, Jorge Silva è un capitano dell'aeronautica di cui si ricorda in gioventù il valore come paracadutista, e che ora dirige un centro di addestramento per cadetti alle porte di Santiago. La mattina dell'11 settembre 1973 riceve ordini dai suoi superiori di aprire le porte della base militare e favorire la detenzione dei tanti prigionieri catturati durante il golpe. Stretto tra le pressioni dall'alto, in particolare del colonnello Jahn con il quale ha dei trascorsi, e il senso di responsabilità per le reclute che lo guardano con ammirazione come il giovane sergente Hernández, Silva dovrà fare i conti rapidamente con i propri imperativi morali...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it